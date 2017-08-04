ناقوس برکناری نتانیاهو به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دادگاهی در اسرائیل اعلام کرد که از چند ماه پیش دو تحقیق جداگانه درباره اقدامات مالی نخست وزیر در جریان است که احتمال می‌رود به اعلام جرم علیه او منجر شود.

در همین رابطه قرار است «آری هارو» رئیس پیشین کارکنان دفتر نخست وزیر اسرائیل و از مشاوران نزدیک نتانیاهو در پرونده فساد علیه «بنیامین نتانیاهو» شهادت دهد.

طبق سندی که به تازگی منتشر شده، مقامات قضائی رژیم صهیونیستی مدتی‌ است از یکی از مشاوران پیشین نخست وزیر سرگرم تحقیق هستند. این امکان وجود دارد که آری هارو، از مشاوران اصلی نتانیاهو برای شهادت به دادگاه احضار شود.

هارو در کابینه نتانیاهو مسئول امور مالی و دریافت اعانات بود و این امر را به شکل محرمانه انجام می‌داد.

یکی از مشاوران پیشین نخست وزیر در این باره گفته است، چنانچه آری هارو زبان باز کند، ولوله سیاسی به پا خواهد شد.

در دادگستری اسرائیل دو پرونده تحقیقاتی جداگانه درباره نتانیاهو تشکیل شده که موضوع واحدی دارند: دریافت رشوه و سوءاستفاده مالی.

طبق یکی از این پرونده ها او طی سال‌های طولانی از دوستان بازرگان خود هدایای زیادی مانند سیگارهای گران‌قیمت دریافت کرده است.

مطابق پرونده‌ای دیگر نتانیاهو با یک ناشر بانفوذ قرار و مدارهای غیرشفاف گذاشته است. این ناشر متعهد شده در نشریات خود تصویر مثبتی از اقدامات دولت منتشر کند و در عوض نتانیاهو قول داده که یک روزنامه رقیب ناشر یاد شده را زیر فشار بگذارد.

طبق قوانین اسرائیل صدور کیفرخواست علیه نتانیاهو او را به کناره‌گیری مجبور نخواهد کرد، اما فشار سیاسی بر او را به میزان زیادی افزایش می‌دهد. این سیاستمدار محافظه‌کار از ۱۱ سال پیش در رأس کابینه اسرائیل قرار دارد.