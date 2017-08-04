مباحث قرآنی باید همگانی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مصائبی ظهر جمعه در آیین افتتاح چهلمین دوره مرحله استانی مسابقات اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی در سالن همایش کانون جوانان بسیج گفت: هدف از برگزاری مسابقات قرآنی مشخص شدن برنده و بازنده نیست.

وی گفت: هدف از برگزاری چنین مسابقات این است که افراد موفق در این عرصه تجربیاتشان را با افراد دیگر در میان بگذارند.

وی با اشاره به ترویج سبک زندگی قرآنی در جامعه گفت: باید در بحث معنوی قرآن کریم بیش از پیش تلاش شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی ادامه داد: یکی از مشکلات جامعه اسلامی این است که نتوانسته ایم مسائل و مباحث قرآنی را در کل جامعه ساری و جاری کنیم.

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم جامعه ای اسلامی داشته باشیم باید مباحث قرآنی را همگانی کنیم زیرا دسته جمعی می توان کارهای بزرگی را انجام داد و طبق روایات دعاهای دسته جمعی نیز بلاها را رفع می کند.