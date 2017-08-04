ضرورت ایجاد موزه سنگ در عمارت شهرداری اهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسن باقرپور ظهر جمعه در بازدید نماینده مردم اهر و هریس در مجلس از آثار تاریخی و گردشگری شهرستان اهر، اظهار داشت: معدن مس مزرعه علاوه بر اینکه درآمد اقتصادی دارد در کنار آن نیز پتانسیل عظیمی در ایجاد سایت گردشگری با ایجاد موزه معدن را دارد و با عنایت به اینکه قدیمی‌ترین معدن کشور به‌حساب می‌آید می‌توان با راه‌اندازی موزه معدن برای تحقق اشتغال که یکی از محورهای شعار سال بوده تلاش کرد.

وی با اشاره به اینکه طی مکاتباتی که با معدن مس انجام‌شده آن‌ها نیز بر راه‌اندازی موزه معدن در معدن مس مزرعه نظر مساعدی دارند، افزود: با استحکام‌بخشی به تونل‌های موجود در این معدن و نورپردازی و با ریل‌گذاری‌های مناسب زمینه جذب گردشگران را فراهم کرده و برای ایجاد قدیمی‌ترین موزه معدن کشور که لقب خواهد گرفت این امکان را فراهم کنیم.

توسعه صنعت گردشگری شهرستان اهر

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان اهر ادامه داد: با توجه به اینکه موزه معدن بهترین امکان برای توسعه صنعت گردشگری شهرستان اهر بوده و اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری این شهرستان آمادگی آن را دارد که با درخواست سرمایه‌گذاران مجوزهای لازم را در اسرع وقت صادر کند و امکانات اولیه‌ای که در کنار موزه معدن اهر ایجاد آن لازم خواهد بود در مراحل بعدی اجرا می‌شود.

باقرپور از ایجاد نمایشگاه صنایع‌دستی بومی منطقه در تالار پذیرایی ابریشم خبر داد، گفت: سالنی در تالار پذیرایی ابریشم اهر با زیربنای ۳۰۰ مترمربع برای نمایشگاه صنایع‌دستی بومی شهرستان اهر و منطقه در نظر گرفته‌شده که امیدواریم با پیشنهادی که داده‌ایم بتوانیم از طریق این سرمایه‌گذار به صادرات تولیدات صنایع‌دستی نیز اقدام کنیم.

جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز در اماکن تاریخی

وی یکی دیگر از نیازهای حفظ میراث فرهنگی و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز و انجام مأموریت‌ها اختصاص یک دستگاه خودرو عنوان کرد و بیان داشت: برای جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز و انجام مأموریت‌های سازمانی نیازمند یک دستگاه خودرو هستیم که گاهاً خودروهای سواری امکان تردد در مناطق کوهستانی را ندارد امیدواریم با حمایت‌های نماینده محترم این درخواست ما نیز محقق شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان اهر با ذکر اینکه درخواست شهرداری اهر برای ایجاد موزه مردم‌شناسی و نمایشگاه صنایع‌دستی در خانه تاریخی دکتر قاسم خان اهری به‌حق است، اظهار کرد: خانه تاریخی دکتر قاسم خان اهری که اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز در آن مستقر است در جریان زلزله سال ۹۱ دچار آسیب‌دیدگی‌هایی شده و به لحاظ کمبود منابع مالی مرمت بخشی از این خانه تاریخی هنوز باقی‌مانده است.

باقرپور اضافه کرد: یکی دیگر مسائل که قابل‌پیگیری بوده موزه سنگ ارسباران در محوطه امارت شهرداری اهر است که اخیراً طی جلسه‌ای که جانشین و حراست اداره کل میراث فرهنگ استان نیز که حضور داشتند مجدداً در این خصوص مصوبه‌ای داشتیم که نیاز به پیگیری موضوع هستیم و ایجاد موزه سنگ در شهرداری اهر ضروری به نظر می‌رسد.

وی با تأکید بر اینکه مرمت بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری در حال انجام است، گفت: مرمت مناره‌های بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری که از هفته‌های گذشته آغازشده به‌زودی به اتمام خواهد رسید و همچنین در داخل بنا همچون مسجد مرمت با نم‌زدایی در حال انجام بوده و علاوه بر آن تأسیسات این بقعه را نیز تعویض می‌کنیم و عمده علت تأخیر در مرمت بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری دیرکرد تا ارائه طرح از سوی دانشگاه هنر اسلامی و کمبود منابع مالی است.

مرمت بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان اهر مرمت بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری را در راستای رویداد مهم تبریز ۲۰۱۸ دانست، افزود: با اتمام مرمت این بقعه و بازگشایی موزه ادب و عرفان نه‌تنها موجب خوشحالی مردم اهر خواهد بود بلکه با این اقدام شهرستان اهر را در استقبال از رویداد تبریز ۲۰۱۸ آماده می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم اهر و هریس و به همراه رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان اهر از تالار ابریشم، هتل چهار ستاره بهاریان، هتل کاغذچی، بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری، خانه تاریخی دکتر قاسم خان اهری، خانه عطایی، پارک ۱۷ هکتاری ولایت، بازار سرپوشیده، مسجد تاریخی سر بازار، نمایشگاه صنایع‌دستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر و سایر اماکن تاریخی و تفریحی بازدید کرد.