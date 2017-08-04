اهر و ارسباران از فرهنگ و تاریخ غنی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، بیتالله عبدالهی ظهر جمعه در بازدید از اماکن تاریخی و گردشگری شهرستان اهر، اظهار کرد: با توجه به اینکه قدیمیترین معدن کشور در شهرستان اهر واقعشده و این معدن ظرفیت ایجاد موزه معدن را دارد که بایستی برای ایجاد اولین موزه معدن منطقه ارسباران در این شهرستان برنامهریزی و اقدام کنیم و با استفاده از این موزه حداقل برای ایجاد اشتغال در معدن مس مزرعه تلاش کنیم.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه معدن مس مزرعه با توجه به اینکه روزهای پایانی خود را سپری میکند ولی نباید اجازه تعطیلی بدهیم، افزود: با وجوداینکه جوانان اهری و هریسی از بیکاری رنج میبرند بایستی با حمایت و توسعه معادن زمینهایجاد اشتغال را فراهم کنیم.
وی یکی دیگر از اولویتهای کاری خود حمایت از میراث فرهنگی و گردشگری عنوان کرد و گفت: میزان اعتبارات میراث فرهنگی از مسائلی که پیگیری خواهم کرد و از طرفی برای اینکه بتوانیم نقش گردشگری را پررنگتر کنیم و گردشگران بتوانند از میراث تاریخی و فرهنگی که گذشتگان برای ما به یادگار گذاشتهاند بازدید کنند.
تسریع در مرمت و بازگشایی بقعه شیخ شهابالدین اهری
عبدالهی ادامه داد: حمایت از حوزه میراث فرهنگی باید در راستای رونق اقتصاد و کسبوکار صورت گیرد و از سوی دیگر گردشگران برای اینکه بتوانند با تاریخ و فرهنگ غنی شهرستان اهر و ارسباران آشنا شوند، توسعه صنعت گردشگری برای ما مهم است و بنده در مدتی که در خدمت مردم اهر و هریس هستم از فرصت باقیمانده برای احیای آثار تاریخی و گردشگری استفاده میکنم.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی تسریع در مرمت و بازگشایی بقعه شیخ شهابالدین اهری و موزه ادب و عرفان در راستای آمادهسازی برای رویداد تبریز ۲۰۱۸ ضروری دانست، گفت: مرمت بقعه شیخ شهابالدین اهری و بازگشایی موزه ادب و عرفان بایستی پیش از اینها اتفاق میافتاد و درحالیکه تازهکار مرمت شروعشده باید در عملیات آن تسریع شود.
وی بابیان اینکه حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی وظیفه همگان بوده و هرگونه کوتاهی در این زمینه غیرقابلجبران خواهد بود، خاطرنشان کرد: هر طوری که گذشتگان آثار تاریخی را به ما تحویل داده بودند باید بهتر از زمانی که تحول گرفتهایم حفظ کرده و به نسلهای آینده تحول دهیم درحالیکه آثار تاریخی و فرهنگی میراث گرانبها و هویتمان را نشان میدهد.
عبدالهی در پایان خواستار پررنگتر کردن نقش گردشگری را در شهرستان اهر شد و بیان داشت: با تبلیغات و فراهم کردن شرایط زمینه استفاده گردشگران را از آثار تاریخی شهرستان اهر فراهم کنیم و قطعاً بازدید از آثار تاریخی این شهرستان یکی از زمینههای آشنایی گردشگران با تاریخ و فرهنگ اهر و ارسباران فراهم میکند بهطوریکه فرهنگ و تاریخ منطقه ارسباران و شهرستان اهر غنی بوده و توسعه صنعت گردشگری در راستای ایجاد اشتغال ضروری است.
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