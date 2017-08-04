  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۱۹

رژیم صهیونیستی در مرز مصر دیوار زیرزمینی احداث می کند

رژیم صهیونیستی در مرز مصر دیوار زیرزمینی احداث می کند

رژیم صهیونیستی پس از احداث دیوار حایل در مرز مصر این بار دیواری زیرزمینی به طول سه کیلومتر در مرز مصر احداث می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونت، رژیم صهیونیستی دیواری زیرزمینی به طول ۳ کیلومتر در مرز مصر احداث می کند.

این اقدام در پی بیم صهیونیست ها از نفوذ عناصر داعش از شبه جزیره سینا به اراضی اشغالی ۴۸ صورت می گیرد.

بنا بر اعلام روزنامه مذکور، انتظار می رود احداث این دیوار یک سال و نیم به طول بینجامد و هزینه ای حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) در بر داشته باشد.

در مرحله نخست، با احداث یک کیلومتر از این دیوار موافقت شده است که به ارتش رژیم صهیونیستی برای رصد و کنترل تونل هایی که در سینا حفر می شود کمک خواهد کرد و در مراحل آتی نیز این دیوار به طول ۳ کیلومتر امتداد خواهد داشت.

کد مطلب 4049940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها