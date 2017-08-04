رژیم صهیونیستی در مرز مصر دیوار زیرزمینی احداث می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونت، رژیم صهیونیستی دیواری زیرزمینی به طول ۳ کیلومتر در مرز مصر احداث می کند.

این اقدام در پی بیم صهیونیست ها از نفوذ عناصر داعش از شبه جزیره سینا به اراضی اشغالی ۴۸ صورت می گیرد.

بنا بر اعلام روزنامه مذکور، انتظار می رود احداث این دیوار یک سال و نیم به طول بینجامد و هزینه ای حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) در بر داشته باشد.

در مرحله نخست، با احداث یک کیلومتر از این دیوار موافقت شده است که به ارتش رژیم صهیونیستی برای رصد و کنترل تونل هایی که در سینا حفر می شود کمک خواهد کرد و در مراحل آتی نیز این دیوار به طول ۳ کیلومتر امتداد خواهد داشت.