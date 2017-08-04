پسکوف: با نظر ترامپ در مورد روابط آمریکا- روسیه موافقیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت: ما هم کاملا با این نظر موافقیم و دلیل خطرناک بودن روابط آن است که ۲ کشور هیچگونه همکاری در مورد مسائل حیاتی که برای هر دو کشور از اهمیت زیادی برخوردار هستند ندارند.

رئیس‌جمهوری ایالات متحده دیروز پنجشنبه ۱۲ مرداد گفت که مناسبات آمریکا و روسیه به «خطرناک ترین سطح خود در همه دوران‌ها» رسیده است و کنگره را در بروز این وضعیت مقصر دانست.

اظهارات دونالد ترامپ یک روز پس از امضای طرح تحریم‌های گسترده روسیه، ایران و کره شمالی از سوی وی بیان شد.

رییس‌جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توئیتی نوشت:‌ «مناسبات ما با روسیه به خطرناک‌ترین سطح در همه دوران‌ها رسیده است».

وی افزوده است: برای این کار باید از کنگره تشکر کرد، همان آدم هایی که حتی نمی‌توانند طرح خدمات درمانی را تصویب کنند.

اشاره ترامپ به رد لایحه خدمات درمانی در سنای آمریکا است که ۵۱ به ۴۹ رد شد. اکثریت هر دو مجلس نمایندگان و سنا در اختیار جمهوریخواهان است.