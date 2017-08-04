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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۳۱

«عبدالله دوم» به رام الله سفر می کند

«عبدالله دوم» به رام الله سفر می کند

پادشاه اردن قرار است روز دوشنبه آینده به منظور دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به رام الله سفر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، عبدالله دوم پادشاه اردن صبح روز دوشنبه به رام الله سفر و با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار می کند.

منابع مذکور اشاره کردند که طرفین در این دیدار حوادث و تحولات قدس را بررسی کرده و عبدالله دوم جویای وضعیت سلامت ابومازن نیز خواهد شد.

این منابع تاکید کردند که روابط فلسطین و اردن در پی عدم مشارکت رهبران فلسطینی در تماس ها و گفتگوهای اسرائیل، اردن و آمریکا در مورد حوادث و درگیری های اخیر مسجد الاقصی تا حدودی به سردی گراییده است.

گفتنی است که پادشاه اردن روز یکشنبه گذشته هم در گفتگوی تلفنی با ابومازن جویای حال وی شد و طرفین بر ادامه همکاری و رایزنی بر سر مسائل و موضوعات مشترک توافق کردند.

کد مطلب 4049946

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