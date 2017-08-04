«عبدالله دوم» به رام الله سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، عبدالله دوم پادشاه اردن صبح روز دوشنبه به رام الله سفر و با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار می کند.

منابع مذکور اشاره کردند که طرفین در این دیدار حوادث و تحولات قدس را بررسی کرده و عبدالله دوم جویای وضعیت سلامت ابومازن نیز خواهد شد.

این منابع تاکید کردند که روابط فلسطین و اردن در پی عدم مشارکت رهبران فلسطینی در تماس ها و گفتگوهای اسرائیل، اردن و آمریکا در مورد حوادث و درگیری های اخیر مسجد الاقصی تا حدودی به سردی گراییده است.

گفتنی است که پادشاه اردن روز یکشنبه گذشته هم در گفتگوی تلفنی با ابومازن جویای حال وی شد و طرفین بر ادامه همکاری و رایزنی بر سر مسائل و موضوعات مشترک توافق کردند.