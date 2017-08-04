امنیت پایدار ایران زمینه ساز توسعه روابط با ماداگاسکار است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز (جمعه، ۱۳ مردادماه) با ژان ماکس راکوتومانجی رئیس مجلس ملی ماداگاسکار دیدار و گفت وگو کرد.

لاریجانی در این دیدار با اشاره به روابط دو کشور ایران و ماداگاسکار گفت: قطعا گسترش روابط با کشور ماداگاسکار برای جمهوری اسلامی دارای اهمیت است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی ظرفیت های خوبی در عرصه های مختلف میان دو کشور ایران و ماداگاسکار وجود دارد، افزود: به طور حتم باید از تمام ظرفیت ها برای گسترش روابط استفاده کرد از این رو سفر هیات پارلمانی ماداگاسکار به ایران فرصت خوبی برای ارتقاء سطوح همکاری ها است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی ظرفیت های مختلفی از جمله در حوزه انرژی، پتروشیمی، صنایع لوازم خانگی، بهداشتی، کشاورزی، گردشگری و بخش های دیگر برای ارتقاء و گسترش وجود دارد و شرکت های ایرانی می تواند در تمام این زمینه ها با کشور ماداگاسکار همکاری داشته باشد.

لاریجانی ادامه داد: در شرایط کنونی بحران های امنیتی و تروریستی زیادی در منطقه وجود دارد ولی خوشبختانه جمهوری اسلامی از امنیت پایدار برخوردار است که این مسئله زمینه را برای توسعه روابط تجاری فراهم می کند.

وی بر لزوم تشکیل و فعالیت گروه دوستی پارلمانی ایران و ماداگاسکار تاکید کرد و گفت: ایجاد این تشکل ها می تواند به گسترش روابط دو کشور کمک شایانی کند.

گسترش دیپلماسی پارلمانی زمینه ساز ارتقاء روابط ایران و ماداگاسکار خواهد بود

در این دیدار ژان ماکس راکوتومانجی رئیس مجلس ملی ماداگاسکار با اشاره به ظرفیت های بسیار بالای همکاری میان دو کشور گفت: جمهوری اسلامی از توانایی و تجارب بسیار بالایی در حوزه های مختلف اقتصادی و تجاری و صنعتی برخوردار است که قطعا با گسترش روابط میان دو کشور می توان از این ظرفیت ها به درستی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه برای استفاده درست از ظرفیت های دو کشور ایران و ماداگاسکار باید گروه دوستی پارلمانی دو کشور ایجاد شود، افزود: قطعا گسترش دیپلماسی پارلمانی زمینه ساز توسعه و ارتقاء روابط دو کشور خواهد بود.

رئیس مجلس ملی ماداگاسکار تصریح کرد: جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف تجاری از جمله حوزه نفت، کشاورزی و بخش های صنعتی دارای تجارب بسیار بالایی بوده و کشور ماداگاسکار نیز ظرفیت های خوبی در حوزه های مختلف به ویژه در بخش گردشگری و محیط زیست دارد که با گسترش روابط می توان این حوزه ها را تقویت کرد.

ژان ماکس راکوتومانجی ادامه داد: با توجه به ظرفیت ها و وضعیت بسیار مطلوب جمهوری اسلامی در حوزه آموزش عالی، کشور ماداگاسکار علاقمند به استفاده از این تجارب و ظرفیت های علمی و آموزشی است.