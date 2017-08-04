آماده باش اورژانس در روز تحلیف رئیس جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل فراهانی گفت: آمبولانسهای اورژانس تهران در فرودگاههای امام(ره ) و مهرآباد و همچنین مسیرهای منتهی به هتلهای مهمانان خارجی مستقر شدهاند. استقرار تیمهای اورژانس از روز تنفیذ آغاز شده و تا پایان تحلیف در روز شنبه ادامه خواهد داشت.
وی اظهار داشت: ناوگان آمبولانسی اورژانس تهران متشکل از موتورلانس، اتوبوس آمبولانس، آمبولانس و بالگرد اورژانس هوایی در روز شنبه در محل مجلس شورای اسلامی که مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار میشود، استقرار مییابند. همچنین پوشش و استقرار آمبولانس در محل سالن اجلاس سران در روز شنبه در نظر گرفته شده است.
فراهانی یادآور شد: با معاونین درمان سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی به منظور آماده باش بیمارستانها در طول برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری، هماهنگیهای لازم انجام شده است.
معاون فنی و عملیات اورژانس تهران با اشاره به میزان استفاده از امکانات اورژانس برای روز برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری، افزود: در مجموع مرکز اورژانس تهران با بکارگیری یک فروند بالگرد، ۴ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۱۰ دستگاه موتورلانس، ۴۰ دستگاه آمبولانس و ۴ دستگاه خودروی فرماندهی، آماده پوشش مراسم تنفیذ ریاست جمهوری است.
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