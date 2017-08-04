  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۶

گارد مرزی سعودی ۲ شهروند یمنی را کشت

گارد مرزی سعودی ۲ شهروند یمنی را کشت

رسانه های خارجی از کشته شدن ۲ شهروند یمنی و زخمی شدن دو نفر دیگر توسط عناصر گارد مرزی عربستان سعودی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، عناصر گارد مرزی سعودی امروز دو شهروند یمنی را به قتل رساندند و ۲ یمنی دیگر از اهالی رازح در استان صعده نیز توسط سعودی ها زخمی شدند.

براساس این گزارش همچنین مزدوران آل سعود به طرف منطقه الغور در غمر در استان صعده موشک شلیک کردند.

درهمین حال ارتش و نیروهای مردمی یمن پیشروی مزدوران سعودی به طرف غرب جبل المناره در استان نهم را خنثی کرده و تلفات جانی و خسارات مادی به آنها وارد ساختند.

ارتش و کمیته های مردمی یمن با حمله به مواضع مزدوران و سیطره بر تباب النهدین در استان نهم دهها نفر از آنها را کشته و زخمی کردند.  

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران آل سعود در التبه الحمراء در شمال القتب در استان نهم را در هم کوبیدند که شماری از مزدوران کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 4049953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها