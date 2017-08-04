گارد مرزی سعودی ۲ شهروند یمنی را کشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، عناصر گارد مرزی سعودی امروز دو شهروند یمنی را به قتل رساندند و ۲ یمنی دیگر از اهالی رازح در استان صعده نیز توسط سعودی ها زخمی شدند.

براساس این گزارش همچنین مزدوران آل سعود به طرف منطقه الغور در غمر در استان صعده موشک شلیک کردند.

درهمین حال ارتش و نیروهای مردمی یمن پیشروی مزدوران سعودی به طرف غرب جبل المناره در استان نهم را خنثی کرده و تلفات جانی و خسارات مادی به آنها وارد ساختند.

ارتش و کمیته های مردمی یمن با حمله به مواضع مزدوران و سیطره بر تباب النهدین در استان نهم دهها نفر از آنها را کشته و زخمی کردند.

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران آل سعود در التبه الحمراء در شمال القتب در استان نهم را در هم کوبیدند که شماری از مزدوران کشته و زخمی شدند.