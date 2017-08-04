توان مالی تیم های فوتسال کشور ارتقاء خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان بعد از ظهر جمعه در حاشیه مراسم اعطاء جام قهرمانی لیگ دسته یک فوتسال کشور، به تیم فوتسال مقاومت قرچک در جمع خبرنگاران گفت: قرچک شهری است که علاقه مندان بسیار زیاد و خوبی دارد و تماشاگران این تیم در کشور زبانزد هستند.

وی اضافه کرد: امروز مراسمی داریم که جام و مدال هایی بابت قهرمانی تیم فوتسال مقاومت قرچک به عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ دسته یک فوتسال کشور به تیم اهدا شود.

نایب رییس فدراسیون فوتبال کشور با بیان این که کمک های فدراسیون به تیم های فوتسالی که مشکلات مالی دارند، انجام خواهد شد، گفت: در نظر داریم در آینده اسپانسرهایی را برای تیم های فوتسال در نظر بگیریم و فوتسال را از نظر مالی ارتقاء بخشیم.

کفاشیان قرچک را مهد فوتسال ایران دانست و گفت: پشتوانه این تیم، علاقه مندان زیادی است، که دارد.

بر اساس این گزارش، علی کفاشیان بعد از ظهر جمعه به همراه سلیمانی، دبیر فوتسال کشور و چندتن از مقامات فدراسیون فوتبال جهت حضور در مراسم اعطا جام قهرمانی لیگ دسته یک تیم مقاومت قرچک در این شهرستان حضور پیدا کرد و توسط مسئولین شهرستان قرچک مورد استقبال قرار گرفت.