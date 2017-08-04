به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه اردبیل افزود: بحران اول، بحران مصرف انرژی است به حدی که در آینده قطره ای نفت برای صادرات وجود نخواهد داشت و تمام استحصالات نفتی به بنزین تبدیل خواهد شد. سیستم استفاده مستقیم از گاز برای گرمایش نیز سیستم درستی نبوده و دست کشور را از درآمد هنگفت خالی می کند.

وی اضافه کرد: دوم، بحران آب است. استفاده بیش از حد مجاز از سفره های زیرزمینی ما کشور را هم از جهت آب شرب و هم از جهت کشاورزی دچار مشکل خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به بیلان منفی ۶۳۲ میلیون مترمکعبی منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل تا آخر سال ۹۵ ادامه داد: هر سال ۱۵ میلیون مترمکعب به این بیلان منفی اضافه می شود، بنابراین الزام و تسریع در مکانیزه کردن سیستم آبیاری مثل نماز خواندن بر دولت واجب است.

وی سومین بحران را مهاجرت برشمرد و تصریح کرد: ایران، فقط تهران یا شهر های بزرگ نیست تا ثروت کشور به طور ویژه در آنها مصرف و سائر نقاط در اثر محرومیت به قطب مهاجر فرست تبدیل شوند. ملت چندین دهه است در حسرت سیاست توازن است اما دولت ها تا حال به طور جدی به این مقوله وارد نشده اند.

عاملی با تاکید بر اینکه با عدم توازن، روستاها خالی و حاشیه نشینی تشدید و شهری مثل تهران از جهت جمعیت به حد انفجار می رسد که فقط در صورت خشکسالی و عدم تامین آب با بحران مواجه می شود، بیان داشت: رعایت اولویت در این موضوع بسیار حیاتی است.

آمار بالای آسیب‌های اجتماعی نشان حضور تفکر و فرهنگ بیگانه است

وی متذکر شد: چهارمین بحران، بحران و بن بست فرهنگی است. فرهنگ پشتوانه امنیت و اقتصاد است، اما دولت ها بودجه عمده به فرهنگ اختصاص نمی دهند. دیروز در جلسه تنفیذ نیز آنچه مظلوم بود، فرهنگ بود. احساس و عواطف مردم سرمایه اصلی ماست. رفتارهای اجتماعی، سرمایه های اجتماعی است؛ آداب و سننی که از روی عقلانیت تاسیس شده اند، هویت ماست.

امام جمعه اردبیل افزود: باورهای دینی، احساسهای جمعی، روحیه حماسی، عرق ملی و تعلق و توجه به سرمایه های تاریخی ما را از بیگانگان جدا و متمایز می کند. بدون استقلال فرهنگی، ملت مرده است.اگر در این باب برنامه ریزی و سرمایه گذاری نشود فردا دیگر چیزی نداریم تا پای گفتگوی تمدن ها بنشینیم و همه چیز ما آمریکا و اروپایی می شود.

به گفته وی بالا رفتن آمار نزاع، درگیری، طلاق، فساد، دزدی و خیانت ها و قتل های ناموسی همه نشان حضور تفکر و مدنیت بیگانه است. آداب و رسوم کمرشکن، نهاد مقدس خانواده را با بحران مواجه ساخته و قطعا در آینده ازدواج سفید به راحتی به راه خواهد افتاد.

عاملی بحران پنجم را بحران عمران عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد بودجه کشور به صورت جاری و ۱۰ درصد عمرانی است. یعنی ۹۰ درصد می خوریم تا ۱۰ صد کار کنیم.

وی بن بست یا بحران ششم را بحران صیانت دانست و عنوان کرد: وجود اختلاس ها و خیانت های مالی هشدار است. هیچ نقب پنهانی به بیت المال نباید وجود داشته باشد. رابطه ارباب رجوع و کارمند مخصوصا در گلوگاه ها و امضاهای طلایی باید حذف شود و ما با این وضعیت فاصله داریم.

انتصاب برمبنای تاثیر انتخاباتی کشور را فلج می‌کند

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بن بست انقراض نسل به عنوان هفتمین بحران اضافه کرد: کشور در آینده با بحران پیری مواجه خواهد بود. نفرت از عنوان مادری و تبدیل شدن دو فرزند داشتن به فرهنگ، یک هشدار جدی است. موضوع جمعیت چالش جهانی است و دولت و مجلس باید بطور جدی برنامه ریزی و قوانین وضع کنند.

وی تصریح کرد: بحران هشتم، بحران مدیریت منابع انسانی است. سیستم انتخاب مدیر باید عوض شود و لازم است از تجربیات دنیا استفاده کنیم. لابی گری، سفارشی و جناحی عمل کردن، جناح های سیاسی دین خود را از جیب ملت پرداخت کردن، فکر انتخابات آینده را کردن، هم چاپلوسی، دورویی و نفاق را پرورش می دهد و هم کشور را فلج می کند.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: نصب افرادی بر مدیریت های حساس که حتی یک روز نه در آن مدیریت و نه در معاونت آن سابقه ندارند و دوپینگی بالا آمده و به صرف اینکه در انتخابات اثرگذار بوده اند و یا اگر قهر کنند بر انتخابات آینده و بر جایگاه حزب صدمه می زنند همه فاجعه است و مسیر آرمانی برای کشور داری نیست.