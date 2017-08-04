تقویت همکاری های پارلمانی و اقتصادی میان ایران و مجارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نایب رئیس پارلمان مجارستان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

اشتفان یاکوب نایب رئیس مجلس ملی مجارستان در ملاقات با وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابراز خرسندی از حضور در کشورمان گفت: امیدواریم جنابعالی برای دیدار از مجارستان به کشور ما سفر کنید. علاقمندیم همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف تقویت شود. بعد از برگزاری اولین کمیسیون مشترک دو کشور مشتاقیم که همکاری های پارلمانی و اقتصادی بویژه در زمینه کشاورزی را تقویت کنیم.

ظریف نیز در این دیدار اظهار داشت: در سالهای اخیر مراودات خوبی با مجارستان داشتیم. سوابق روابط بسیار طولانی است. امیدوارم در آینده بتوانم سفری به مجارستان داشته باشم. همکاری های بانکی زمینه را برای گسترش همکاری ها در سایر زمینه ها مهیا می کند.

در این دیدار طرفین همچنین در خصوص همکاری های پارلمانی، توریسم، انرژی و مدیریت آب نیز گفتگو و تبادل نظر کردند.