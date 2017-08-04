به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جودو که سال گذشته لیگ برتر را به دلایل مختلف برگزار نکرد بود، دور جدید این رقابتها را امروز جمعه با حضور ۵ تیم آغاز کرد؛ مسابقاتی که به لحاظ سازماندهی و نحوه اجرا متفاوت با آنچه در سالهای قبل بود، برگزار شد.

در لیگ برتر ۵ تیم نیروی زمینی، پاس خراسان رضوی، نفت مسجد سلیمان، تجارت گستران خوارزمی و پیام نور فارس حضور دارند که در هفته نخست رقابتهای دور اول و دوم را برگزار کردند. در بازیهای دور نخست شکست پاس خراسان رضوی شوک بزرگی را به این رقابت‌ها وارد کرد.

پاسی ها که چند ملی پوش را در اختیار داشتند ۳ بر ۲ نتیجه را به نفت مسجد سلیمان واگذار کردند. شکست محمد رشنونژاد نایب قهرمان سال ۲۰۱۷ آسیا برابر محمد حسین شیخ الاسلامی، تساوی وحید نوری برابر محسن عزیزپور و تساوی بریمانلو جودوکار اعزامی به رقابتهای جهانی برابر الیاس علی اکبری از مهمترین حوادث این دیدار بود. پیروزی سعید ملایی سرگروه فعلی تیم ملی برابر طیب طالبی هم جالب توجه بود.

پاس بعد از این شکست، ۴ بر یک نیروی زمینی ارتش را از پیش رو برداشت تا از هفته نخست با سه امتیاز به مشهد بازگردد. نیروی زمینی ارتش هم با برتری ۵ بر ۲ برابر تجارت گستران خوارزمی به کار خود پایان داد. در آخرین بازی هم پیام نور فارس ۳ بر ۲ تجارت گستران را از پیش رو برداشت.

همزمان با رقابتهای لیگ برتر، ۴ بازی از لیگ دسته یک هم برگزار شد. هیات جودو ایلام ۵ بر ۴ نتیجه را به ملوان بندرعباس واگذار کرد. گروه کارخانجات ایلیا هم با همین نتیجه برابر شهید جلیل بیگی، بازنده تاتامی را ترک کرد.

شهید جلیل بیگی بعد از این شکست ۵ بر ۴ هیات جودو ایلام را از پیش رو برداشت و رعد پدافند هوایی هم که برخی اعضای تیم ملی را در اختیار دارد ۳ بر ۲ گروه کارخانجات ایلیا را شکست داد.در این دیدار هم شکست رامین صفویه قهرمان سابق آسیا و یکی از جودوکاران اعزامی به مسابقات قهرمامی جهان به حامد رشیدی باخت. در لیگ دسته اول ۶ تیم حضور دارند که نیروی مقاومت در هفته اول مرخصی داشت.

در کنار اجرای مطلوب رقابتهای هفته نخست، نحوه اطلاع رسانی مطلوب تر از دیگر نکات مثبت این مسابقات بود. انتخاب روابط عمومی مجزا برای سازمان لیگ و عملکرد خوب مسئول این بخش باعث شد اطلاع رسانی اخبار این مسابقات بهتر از انتشار اخبار اصلی فدراسیون صورت گیرد.