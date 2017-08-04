اصلاحیه قانون وظایف شوراها و انتخاب شهرداران تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح اصلاح مواردی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با اصلاحاتی در جلسه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.