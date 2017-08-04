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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۳۳

توسط شورای نگهبان؛

اصلاحیه قانون وظایف شوراها و انتخاب شهرداران تأیید شد

اصلاحیه قانون وظایف شوراها و انتخاب شهرداران تأیید شد

شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح اصلاح مواردی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با اصلاحاتی در جلسه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کد مطلب 4049962
هادی رضایی

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