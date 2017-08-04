هادی پور و کاظمی رقبای خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندو گرندپری امروز جمعه با حضور ۲۱۲ تکواندوکار از ۵۶ کشور به میزبانی روسیه در مسکو آغاز شد. در روز نخست این رقابتها تیم کشورمان نماینده نداشت. اما آرمین هادی پور و محمد کاظمی فردا شنبه به روی «شی هاپ چانگ» می روند.

آرمین هادی‌پور در وزن ۵۸- کیلوگرم دور نخست «هینر اویدو» از کاستاریکا را پیش رو دارد. وی در صورت برتری باید با برنده یکی از تکواندوکاران روسیه یا رژیم اشغالگر قدس مبارزه کند. در این وزن ۲۷ تکواندوکار حضور دارند که در آن سوی جدول، محمد کاظمی، دیگر نماینده ایران در این وزن، ابتدا «استپان دیمیترو» از مولداوی را پیش رو دارد و در صورت پیروزی به مصاف «صفوان خلیل» از استرالیا خواهد رفت.

تیم ملی تکواندو ایران در این دوره از رقابتها سه نماینده دارد که ابوالفضل یعقوبی یکشنبه ۱۵ مردادماه و در روز پایانی این رقابتها به دیدار رقبای خود می رود.