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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۳۹

با حضور علی کفاشیان برگزار شد؛

مراسم اعطاء جام قهرمانی لیگ دسته یک فوتسال کشور در قرچک

مراسم اعطاء جام قهرمانی لیگ دسته یک فوتسال کشور در قرچک

قرچک- مراسم اعطاء جام قهرمانی لیگ دسته یک فوتسال کشور در قرچک با حضور نایب رییس فدراسیون فوتبال برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش مراسم اهدای جام قهرمانی لیگ دسته یک کشور در ورزشگاه شهدای هفتم تیر قرچک، با حضور علی کفاشیان، نایب رییس فدراسیون فوتبال، کاظم سلیمانی، دبیر فوتسال کشور، مسعود مرسلپور، فرماندار قرچک و تنی چند از مسئولان فدراسیون فوتبال و شهرستان قرچک برگزار شد.

در این مراسم که با حضور 3 هزار نفر از ورزش دوستان خوب قرچکی برگزار شد کاپیتان تیم فوتسال مقاومت قرچک جام قهرمانی را بالای سر برد و به همه بازیکنان این تیم مدال قهرمانی اعطا شد.

این مراسم با تشویق ممتد هواداران تیم قوتسال قرچک حال و هوای پرشوری داشت.

ورزشکاران با حضور در جایگاه اعطای جام اقدام به گرفتن عکس کردند که صحنه های جالبی را رقم زد.

بر اساس این گزارش، پس از این مراسم مسابقه تیم فوتسال مقاومت قرچک و هیات فوتبال قم، از سری مسابقات هفته ششم لیگ برتر آغاز خواهد شد.

کد مطلب 4049966

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