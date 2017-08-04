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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۴۷

نتایج هفته ششم لیگ برتر فوتسال؛

پیروزی تاسیسات و مس سونگون در روز غیبت گیتی پسند

پیروزی تاسیسات و مس سونگون در روز غیبت گیتی پسند

هفته ششم لیگ برتر فوتسال با پیروزی تیم‌های تاسیسات، مس سونگون، فرش آرا، و شهرداری ساوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم لیگ برتر فوتسال امروز جمعه با انجام ۶ دیدار برگزار شد که در یکی از مسابقات امروز، تیم تاسیسات دریایی برابر شهروند ساری با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید.

تیم مس سونگون هم مقابل پارسیان شهر قدس با دو گل به برتری رسید.

تیم فرش آرا در دیداری پرگل موفق شد مقابل ارژن با نتیجه ۷ بر ۲ به پیروزی برسد.

نتایج هفته ششم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

* آتلیه طهران قم ۳ - حفاری اهواز ۳

* فرش آرا مشهد ۷ - ارژن شیراز ۲

* پارسیان شهر قدس صفر - مس سونگون ۲

* مقاومت قرچک ۲  - هیات فوتبال قم ۲

* شهرداری ساوه ۴ - مقاومت البرز یک

* تاسیسات دریایی ۳ - شهروند ساری ۲

تیم فوتسال گیتی پسند که به تازگی از مسابقات جام باشگاه های آسیا بازگشته است، در آخرین دیدار هفته ششم فردا به مصاف آذرخش بندرعباس خواهد رفت.

کد مطلب 4049979

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