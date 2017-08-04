احداث شهرک دامپروری نیر پس از ۷ سال هنوز بلاتکلیف است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کریمی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات توسعه و عمران شهرستان نیر افزود: پس از گذشته نزدیک به هفت سال سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل هیچ اقدامی برای احداث این شهرک نکرده که قابل بررسی است.

وی با بیان اینکه این شهرک قرار بود در زمینی به مساحت ۱۳ هکتار در شهر نیر احداث شود، متذکر شد: بنا بود با ایجاد این شهرک، دامپروری های موجود در داخل شهر نیر به آن انتقال یابد که متاسفانه هنوز برای احداث آن جهاد کشاورزی هیچ اقدامی نکرده است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با توجه به الزام و ضرورت راه اندازی این شهرک، خواستار احداث و فعالیت سریع آن از سوی جهاد کشاورزی شد.

وی همچنین از تخصیص ۱.۵ میلیون مترمکعب آب از سد یامچی در شهرستان نیر به بالادست این سد خبر داد و بیان داشت: برای حفظ آب تخصیص یافته باید سدهای معیشتی در بالادست سد یامچی احداث شود که مدیران شهرستانی برای احداث آن اعتبارات مورد نیاز را در نظر بگیرند.

کریمی با تاکید بر اینکه مدیران استانی و شهرستانی از ظرفیت‌های نمایندگان برای جذب اعتبارات در اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده کنند، از افزایش اعتبارات این استان طی سال جاری خبر داد.

وی با بیان اینکه سال گذشته اعتبارات استان اردبیل ۳۳۱ میلیارد تومان بود، یادآور شد: امسال این اعتبارات به ۵۸۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس در عین حال برلزوم هزینه کرد عوارض ناشی از آبگرم‌های موجود در شهرها و روستاهای استان در خود همان مناطق شد و عنوان کرد: براین اساس عوارض ناشی از درآمد این آبگرم‌ها با نظارت فرمانداری‌ها در همان مناطق هزینه خواهند شد.