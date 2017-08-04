ظریف: علاقمند به همکاری در حوزه های مختلف با قرقیزستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، اردلان عبدالدایف وزیر امور خارجه قرقیزستان عصر امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

عبدالدایف در این دیدار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در یک فضای دموکراتیک را تبریک گفت و اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری منجر به تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه ای و بین المللی شد.

وی همچنین اظهار داشت:جمهوری اسلامی ایران و قرقیزستان در زمینه های مختلف می توانند روابط خود را گسترش دهند. در زمینه صنایع کوچک و متوسط، معادن، کشاورزی، راه آهن، ایجاد خط هوایی، نیروگاه و سد سازی زمینه های خوبی برای همکاری وجود دارد و ما از همکاری با شرکت های ایرانی در این حوزه ها استقبال می کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان هم ضمن استقبال از گسترش و تعمیق همکاری های دو کشور اظهار داشت: ما نیز علاقمند به همکاری در حوزه انرژی، کشاورزی و ترانزیت با قرقیزستان هستیم و در این راه باید مشکلات موانع را برداریم. ما علاقمند ایحاد خط هوایی هستیم و بر این باوریم که ایجاد خط هوایی، حل موضوع ویزا و حل موانع بانکی زمینه را برای توسعه بیشتر مناسبات دو کشور هموار می کند.