ایجاد ۵ هزار نفر ظرفیت اقامت در مرحله نخست پروژه زائرشهر رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل اکبری عصر جمعه در مراسم آغاز بهره برداری از فاز نخست پروژه زائرشهر رضوی اظهار کرد: این پروژه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در منشور هفت گانه حکم تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر خدمت به زائران نیازمند و کم بضاعت احداث شده است.

وی افزود: پروژه زائرشهر رضوی در زمینی به مساحت ۳۵ هکتار طراحی و در فاز نخست آن ۴۵ هزار متر مربع زیربنای ساختمانی جهت اسکان زائران کم برخوردار پیش بینی شده است.

معاون فنی و عمران آستان قدس رضوی با بیان اینکه در سوئیت های زائرشهر امکانات لازم در حد هتل ۳ ستاره ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: در پروژه زائرشهر رضوی برای زائرانی که به صورت هیاتی به مشهد سفر می کنند، امکان پذیرش گروهی فراهم شده است.

وی تصریح کرد: احداث فاز نخست پروژه زائرشهر رضوی حدود ۵۵ میلیارد تومان هزینه داشته و برای تکمیل آن به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

اکبری ادامه داد: در یک سال گذشته علاوه بر انجام عملیات ساختمان سازی و احداث واحدهای اقامتی، اقدامات لازم برای محوطه سازی و تامین زیرساخت های مورد نیاز انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه فاز نخست پروژه زائرشهر رضوی در مدت ۱۰ ماه تکمیل شده است، خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه های خدماتی، ۶.۵ کیلومتر شبکه آب و ۲.۵ کیلومتر شبکه برق در داخل و خارج از پروژه اجرایی شده است.

معاون فنی و عمران آستان قدس رضوی تاکید کرد: بر اساس دستور تولیت آستان قدس رضوی، همه تجهیزات و کالاهای مورد نیاز برای احداث زائرشهر رضوی از محصولات تولید داخل و متناسب با شان زائران بارگاه منور امام رضا(ع) استفاده شده است.

وی گفت: در پروژه زائرشهر رضوی ۱۶۳ هزار متر مربع فضای سبز، ۵۲ هزار متر مربع فضای پارک خودرو و ۳۷ هزار متربع فضاهای خدماتی پیش بینی شده است که مورد بهره برداری زائران قرار خواهد گرفت.

اکبری خاطرنشان کرد: هر سوئیت در پروژه زائرشهر رضوی مساحتی حدود ۴۰ و دارای یک تراس، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه کوچک است و بلوک‌های ویژه هیئت‌ها نیز ۲ طبقه بوده و در ورودی‌های سالن دارای سرویس‌های بهداشتی و حمام عمومی هستند.