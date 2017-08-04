سرعت وزش باد در زابل ۸۰ کیلومتر/غلظت ذرات معلق ۴ برابر حد مجاز شد

علی ملاشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک به ویژه در ساعات ابتدایی صبح در شمال استان سیستان و بلوچستان همچنان تداوم دارد.

وی افزود: از همین رو سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک امروز در زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز به بیش از ۸۰ کیلومتر بر ساعت رسید که موجب شد غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان به ۵۷۸ میکروگرم بر متر مکعب برسد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حد مجاز ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است این میزان از ذرات معلق در هوای منطقه سیستان نشان دهنده این است که امروز میزان غلظت ذرات معلق به ۳.۸ برابر حد مجاز رسیده است.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: از همین رو تا روز یک شنبه در شمال استان سیستان و بلوچستان وزش باد شدید و گردوخاک همچنان ادامه دارد که این طوفان گردوخاک و حرکت شن های روان موجب کاهش دید افقی و اختلال در تردد خودروها می شود.

وی با اشاره به اینکه از روز یکشنبه از شدت وزش باد در منطقه سیستان کاسته می شود، افزود: طی این مدت در نواحی مرکزی، مرز غربی و نیمه جنوبی استان احتمال افزایش غبار، باد و گرد و خاک با شدت کمتر وجود دارد.

وی گفت: از نظر دمای نیز در نواحی جنوبی تر و سواحل استان طی دو روز آینده احتمال افزایش دما وجود دارد اما از روز یکشنبه همراه با کاهش دما در سواحل شاهد افزایش دما در نیمه شمالی استان خواهیم بود.

ملاشاهی با اشاره به اینکه طی این مدت دریای عمان مواج پیش بینی می شود، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته خاش با حداقل دمای ۲۱ و راسک با حداکثر دمای ۴۵ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بوده اند.