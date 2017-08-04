زائرشهر رضوی مصداق «ما می توانیم»است/تاکید بر تسهیل شرایط زیارت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر جمعه در مراسم آغاز بهره برداری از فاز نخست پروژه زائرشهر رضوی اظهار کرد: بسیار خوشحالیم که با همت همکاران بنده در مجموعه آستان قدس رضوی زمینه تکمیل فاز نخست این پروژه را در مدت کمتر از یک سال فراهم کردند.

وی افزود: پروژه زائرشهر رضوی نماد عینی ما می توانیم است؛ قائم مقام آستان قدس رضوی هر هفته یک بار از این پروژه بازدید کرده و روند پیشرفت آن را به صورت ویژه مورد بررسی قرار می دادند.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: با آغاز فعالیت پروژه زائر شهر رضوی هزاران شغل در سطح شهر مشهد و استان خراسان رضوی فعال شد که از این جهت بسیار خوشحال هستیم.

وی با بیان اینکه از دغدغه های جدی ما زائران بارگاه منور رضوی است، خاطرنشان کرد: مگر می شود گفت که کسی به جرم نداشتن توان مالی به بارگاه منور رضوی مشرف نشود؟ ما وظیفه داریم که زمینه خدمت رسانی به زائران را در حد توان فراهم کنیم.

رئیسی گفت: پروژه زائرشهر رضوی می تواند الگو و نمادی برای فعال شدن اشتغال در کشور باشد. یکی از مشکلات جدی جامعه ما موضوع اشتغال است که اجرایی چنین پروژه هایی می تواند گامی در جهت رفع این مشکل باشد.

وی ادامه داد: تا امروز ۴۰۰ هزار نفر به عنوان زائر اولی به زیارت بارگاه منور رضوی مشرف شده اند که همکاری همه نهادهای اجرایی در مسیر خدمت رسانی به زائران حضرت رضا(ع) کارگشا بوده است.

تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر ضرورت تسهیل شرایط زیارت بارگاه منور امام رضا(ع) ابراز کرد: خوشخبتانه با تلاش همکاران بنده در مجموعه آستان قدس رضوی، احداث زائرسرای رضوی هم در شهر مشهد حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اقدامات دولت، آستان قدس رضوی و مشارکت های مردمی بیش از پیش زمینه خدمت رسانی مطلوب به زائران بارگاه منور حضرت رضا(ع) فراهم شود.

رئیسی گفت: فاز نخست زائر شهر رضوی امروز به بهره برداری می رسد و امیدواریم به مرور زمان شاهد افتتاح همه بخش های این پروژه عظیم برای خدمت رسانی هرچه بهتر به زائران باشیم.