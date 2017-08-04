ورود بیش از ۱۴ میلیون زائر به مشهد از ابتدای سال ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان عصر جمعه در مراسم آغاز بهره برداری از فاز نخست پروژه زائرشهر رضوی اظهار کرد: سالانه حدود ۲۵ میلیون زائر داخلی و ۲ میلیون زائر خارجی به مشهد مقدس سفر می کنند لذا باید بسترهای لازم برای خدمت رسانی به آن ها فراهم شود.

وی افزود: همه دستگاه های اجرایی خدمت به زائران بارگاه منور امام رضا(ع) را وظیفه خود می دانند و امیدواریم نتیجه همدلی نهادهای دولتی با آستان قدس رضوی، توسعه خدمات و رفاه بیشتر زائران بارگاه منور امام رضا(ع) باشد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به آغاز بهره برداری از فاز نخست پروژه زائرشهر رضوی تصریح کرد: با همت آستان قدس رضوی در مدت بسیار کوتاهی شاهد بهره برداری از این پروژه هستیم که نشان دهنده ظرفیت بسیار خوب این مجموعه عظیم است.

وی ادامه داد: در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، زائرشهر رضوی با استفاده از کالاها و محصولات ایرانی تجهیز شده است که از این جهت باید از آستان قدس رضوی تقدیر و تشکر کنیم.

رشیدیان با بیان اینکه بیش از ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از ابتدای سال جاری به مشهد سفر کرده اند، خاطرنشان کرد: در این مدت ورود زائران داخلی ۸ درصد و ورود زائران خارجی حدود ۶ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: زائرانی که به مشهد سفر می کنند، از اقشار مختلف جامعه بوده و باید بسترهای لازم برای خدمت شایسته به آنان متناسب با شان زائر امام رضا(ع) فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه هنوز بسیاری از هم وطنان ما توفیق تشرف به بارگاه منور رضوی پیدا نکرده اند، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف دستگاه های اجرایی فراهم کردن بستر لازم برای حضور زائران در بارگاه منور رضوی است که در این راستا، تسهیل شرایط حمل و نقل عمومی و اسکان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: ایجاد ۱۰۰ مجتمع رفاهی و خدماتی بین راهی برای ارائه خدمات به زائران در طول مسیرهای منتهی به مشهد مقدس در کارگروه ملی زیارت به تصویب رسید که امیدواریم در سال جاری و سال آینده احداث و به بهره برداری برسد.

رشیدیان خاطرنشان کرد: احداث پروژه زائرشهر رضوی به معنی تقابل با سرمایه گذاری در حوزه خدماتی و گردشگری نیست، باید توجه داشته باشیم که هنوز تا رسیدن به نقطه مناسب در حوزه خدمت رسانی به زائران فاصله زیادی داریم.