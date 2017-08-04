بیانیه باشگاه تراکتورسازی در واکنش به اقدامات تفرقه برانگیز

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه باشگاه تراکتورسازی یک روز بعد از باخت این تیم مقابل پرسپولیس آمده است: « با تبریک ایام مبارک دهه کرامت و روز ولادت مسعود حضرت ثامن الائمه علی بن موسی الرضا(ع) همچنین با قدردانی از حضور پرشور هواداران فهیم فوتبال آذربایجان که باز هم یار و یاور وفادار تیم محبوبشان بودند ،مجموعه باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی پیرو برخی اتفاقات و شیطنت های تلخ صورت گرفته هرگونه توهین به قومیت های گوناگون خصوصا مردم شریف آذربایجان سرفراز را محکوم می نماید.

طبق فرموده امام راحل این وحدت کلمه بود که انقلاب باشکوه اسلامی را به پیروزی رساند و امروز هم این یکپارچگی و اتحاد ملت ایران است که دشمن را به وحشت میاندازد.

اما تلاش دشمنان ایران اسلامی در مسیر تفرقه افکنی و ایجاد اختلاف بین اقوام مختلف ملت مسلمان ایران هرگز نتیجه بخش نخواهد بود.

قهرمانان و دلاوران این سرزمین از اقوام مختلف در کنار هم ٨ سال از خاک وطن دلاورانه دفاع کردند تا ثابت کنند ایران اسلامی متعلق به همه ایرانیان است و مردمان این سرزمین با صلح و دوستی در کنار هم زندگی می کنند.

مدال افتخار مردمان غیور آذربایجان سربلند نام پرآوازه قهرمانان نامداری همچون باکری هاست که دلاورانه مدافع استقلال و امنیت ایران عزیز بودند.

توهین سخیف صورت گرفته در فضای مجازی از سوی یک رسانه بی هویت صورت گرفته که فاقد هرگونه مجوز قانونی است. خوشبختانه این حرکت غیراخلاقی پس از پیگیری های صورت گرفته با واکنش به موقع مراجع ذیصلاح همراه بوده و منجر به دستگیری فرد خاطی گردیده است.»