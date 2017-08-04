کاراته کاهای برتر نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برگزاری مسابقات آزاد کشوری و شناخت نفرات برتر، امروز جمعه ۱۳ مردادماه مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم های رده های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال برگزار شد و در نهایت نفرات برتر معرفی شدند.

در رده سنی نوجوانان نفرات برتر اوزان مختلف مشخص شدند تا به همراه فینالیست های مسابقات کشوری نجف آباد و مدال آوران آسیایی قزاقستان برای شرکت در سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی وحدت و دوستی جام ارومیه به میدان بروند.

برهمین اساس حسن عباسی از اصفهان، علیرضا زند از استان مرکزی، محمود نعمتی از قم، کوروش زیگلری از فارس، ایمان برزعلی از گلستان، علیرضا شهریار پناه از کرمان، هادی طاهدی از مرکزی و کنیل فیضی از مازندران در اوزان مختلف به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند.

در رده جوانان رضا راستی از کهکیلویه بویراحمد، حمید حسنی پور، قاسم‌ خوبرو از اصفهان، حسین صالحی از زنجان، مهدی افسری از آذربایجان شرقی، مهدی نصرالهی از لرستان،نویدمحمدی از فارس به عنوان نفرات برتر اوزان مختلف معرفی شدند. در پایان این نفرات به همراه فینالیست های پیکارهای کشوری نجف آباد رودروی هم قرار گرفتند تا کادر فنی تیم‌ بر اساس نتایج بدست امده، نفرات برتر اوزان پنجگانه را اولویت بندی کنند.

در پایان رقابتهای انتخابی رده سنی زیر ۲۱ سال هم محمد طه عبدالهی از مازندران، مجتبی محمدی مقدم از گیلان، یونس قاسمی از البرز، آرش مرادی از تهران، سید رضا خوشکلام از گیلان و میلاد بهمنی از تهران، ابراهیم گلچین از مازندران، علی نجفی از قم، مهدی عاشوری از مازندران و سهراب یار احمدی از لرستان به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند تا به همراه مدال آوران آسیایی قزاقستان و فینالیست های مسابقات کشوری نجف آباد در تاتامی ارومیه به میدان بروند.

رقابتهای کاراته قهرمانی رده های سنی جهان هفته اول آبان ماه در اسپانیا برگزار می شود.