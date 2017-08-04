مسابقات رزم پرثوآی استان مرکزی با قهرمانی اراک پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات رزم پرثوآی استان مرکزی روز جمعه با شرکت ۹۰ ورزشکار از شهرهای اراک، خنداب و شازند با هدف شناخت نفرات برتر برای حضور در رقابت های قهرمانی کشور در اراک برگزار شد.

در پایان در رده سنی خردسالان، در وزن منهای ۲۵کیلوگرم حسین غفاری و در وزن منهای ۳۰ کیلوگرم علی خندابی هر دو از خنداب، وزن منهای ۳۲ کیلوگرم ابوالفضل داود آبادی از اراک، وزن منهای ۳۵ کیلوگرم امیر رضا یاسبلاغی از خنداب، وزن منهای ۳۸ کیلوگرم مجتبی عسگری از اراک و وزن منهای ۴۲ کیلو گرم محمد جواد خندابی از خنداب مقام های نخست را کسب کردند.

براساس این گزارش در رده سنی نونهالان هم، در وزن منهای ۳۵ کیلوگرم امیرمحمد زهره وند از خنداب، وزن منهای ۳۸ کیلوگرم محمد سجاد کریمی از اراک، وزن منهای ۴۲ کیلوگرم سید یونس خاتمی از شازند، وزن منهای ۴۶ کیلوگرم امیرمحمد یاسبلاغی، وزن منهای ۵۰ کیلوگرم حمید زمانی همگی از خنداب، وزن منهای ۵۴ کیلوگرم محمد مهدی رحیمی، وزن منهای ۵۹ کیلوگرم حسین زمانی و وزن منهای ۶۴ کیلوگرم دانیال باجلان همگی از شازند و وزن منهای ۶۵ کیلوگرم آرین نصری از اراک عناوین نخست را به خود اختصاص دادند.

همچنین در سنی نوجوانان، در وزن منهای ۴۲ کیلوگرم علیرضا فرامرزی از اراک، وزن منهای ۵۰ کیلوگرم عباس قدیری از شازند، وزن منهای ۵۴ کیلوگرم حسام شیرازی، منهای ۵۹ کیلوگرم علی پاکزاد، وزن منهای ۶۴کیلوگرم علی رضا ملکی، وزن منهای ۶۹ کیلوگرم سید حامد سجادی، وزن منهای ۷۴ کیلوگرم کیان عاصی و وزن به اضافه ۷۴ کیلوگرم علی ملکی همگی از اراک مقام های اول را به دست آوردند .

به گزارش خبرنگار مهر، در رده سنی جوانان هم، در وزن منهای ۵۹کیلوگرم حسین عباسی، وزن منهای ۶۴کیلوگرم کامیار غفاری و وزن منهای ۶۹کیلوگرم مبین نمکی همگی از اراک، وزن منهای ۷۴کیلوگرم حسین شهیدی از شازند و وزن منهای ۸۴ کیلوگرم علی زمانی از خنداب عناوین برتر را کسب کردند .

همچنین در رده سنی بزرگسالان، در وزن منهای ۵۹ کیلوگرم احمد جان جان، وزن منهای ۶۴ کیلوگرم سجاد رضایی، وزن منهای ۶۹ کیلوگرم بهنام آزاده، وزن منهای ۷۴ کیلوگرم میلاد خادمی همگی از خنداب، در وزن منهای ۸۶ کیلوگرم محمد علی بابایی و در وزن منهای ۹۲ کیلوگرم امیر جباری هر دو از اراک و در وزن به اضافه ۹۲ کیلوگرم علی رضا قدیری از شازند در سکوی اول ایستادند.

در رده بندی تیمی هم، اراک با کسب ۶۴ امتیاز در سکوی نخست ایستاد، خنداب با کسب ۴۴ امتیاز عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد و شازند با کسب ۳۲ امتیاز سوم شد.

به گفته امیر جباری، دبیر کمیته مستقل پرثوآ استان مرکزی نفرات برتر این مسابقات به رقابت های قهرمانی کشور که در نیمه اول مهرماه سال جاری در استان گلستان برگزار می شود، اعزام خواهند شد .