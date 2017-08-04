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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۵۳

هفته دوم لیگ برتر فوتبال؛

شکست غیرمنتظره سپاهان مقابل پدیده/ شاگردان کرانچار ۴ تایی شدند!

شکست غیرمنتظره سپاهان مقابل پدیده/ شاگردان کرانچار ۴ تایی شدند!

تیم فوتبال پدیده در هفته دوم لیگ برتر فوتبال موفق شد تیم سپاهان را با ۴ گل از پیش رو بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پدیده و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۹ امروز جمعه در مشهد به مصاف هم رفتند که  این بازی در نهایت با نتیجه ۴ بر صفر  به سود پدیده به اتمام رسید.

در این بازی  که در چارچوب هفته دوم لیگ برتر برگزار شد، ابتدا محمدحسین مرادمند (۱) و محمد قاضی (۲۵) برای پدیده در نیمه نخست گلزنی کردند. در نیمه دوم هم امین قاسمی نژاد (۵۳) و محمدرضا خانزاده (۸۰) دیگر گلهای پدیده را به ثمر رساندند تا سپاهان در هفته دوم با این باخت دچار شوک شود.

تیم پدیده که در هفته اول به نتیجه تساوی رسیده بود، با برد امروز ۴ امتیازی شد. تیم سپاهان هم تک امتیازی باقی ماند.

کد مطلب 4050013

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