مقتدی صدر:حشد شعبی باید زیر نظر دولت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، مقتدی صدر روز جمعه در سخنرانی خود در میان طرفداران خود که در میدان التحریر بغداد جمع شده بودند، خواستار ادغام نیروهای بسیج مردمی در ارتش عراق شد.

وی با بیان اینکه تصویب قانون انتخابات شوراهای استان ها با روش فعلی، مرگ ملت و آرمان های آن برای انجام اصلاحات است، خواستار تغییر کمیته انتخاباتی عراق و نقش نظارتی مشروط سازمان ملل بر انتخابات در این کشور شد.

صدر بر آنچه که «تظاهرات عزتمندانه علیه فاسدان» خواند، تاکید کرد و درباره سلطه آنها بر عراقی ها هشدار داد.

هزاران نفر از طرفداران مقتدی صدر رهبر جریان صدر روز جمعه در عراق، در میدان التحریر بغداد تظاهرات کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات که به درخواست مقتدی صدر در میدان التحریر جمع شده بودند، خواستار اصلاح قانون انتخابات شدند.

همزمان با حضور حامیان مقتدی صدر در میدان التحریر در منطقه باب الشرقی در مرکز بغداد، نیروهای امنیتی نیز تدابیر شدیدی را در این منطقه اتخاذ کردند.

میدان التحریر از دو سال پیش صحنه تظاهرات حامیان صدر بوده است. حامیان صدر خواهان اصلاحات سیاسی، اداری و مبارزه با فساد هستند

مقتدی صدر روز گذشته از حامیانش خواسته بود در تظاهرات گسترده میلیونی در بغداد و دیگر استان‌ها شرکت کنند. صدر خودش نیز برای حضور در این تظاهرات شب گذشته وارد بغداد شد.