مصطفی رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات مردم در شهر آب‌پخش را می‌توان بیکاری جوانان عنوان کرد که نیاز است از همه ظرفیت‌ها برای رفع این مشکل استفاده کرد.

وی از پتروشیمی دشتستان به عنوان فرصت مناسبی برای اشتغال جوانان نام برد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اقداماتی برای احداث پتروشیمی دشتستان صورت گرفته است، باید تلاش کنیم که آب‌پخشی‌ها سهم مناسبی از اشتغال در این تاسیسات داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر آب‌پخش اضافه کرد: با توجه به تخصصی بودن بسیاری از فرصت‌های شغلی پتروشیمی، باید جوانان آب‌پخشی با حضور در دوره‌های آموزشی، مهارت لازم برای اشتغال در این صنعت را فرا بگیرند.

وی بیان کرد: پیگیری لازم را خواهیم داشت تا در صورت امکان، رشته‌های مرتبط با پتروشیمی در دانشگاه آب‌پخش و همچنین مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای راه‌اندازی شود و جوانان شهر مهارت مناسب برای اشتغال در پتروشیمی را کسب کنند.