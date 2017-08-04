داور دو پنالتی ما را نگرفت/ خطا روی قربانی از طبقه دوم مشخص بود!

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری بعد از بازی استقلال تهران مقابل استقلال خوزستان گفت: بازی کاملا مالکانه ای داشتیم و بر آن مسلط بودیم. توپ و میدان در اختیار ما بود.

وی افزود: مهدی رحمتی فقط یکی دو بار به زحمت افتاد. تلاش مااین است هم نتیجه خوبی بگیریم و هم بازی مالکانه داشته باشیم. طبیعی بود استقلال خوزستان در لاک دفاعی بماند.

سرمربی استقلال درباره عملکرد داور گفت: داور دو پنالتی برای ما نگرفت و یک مقدار نگرانم. از طبقه دوم ورزشگاه مشخص بود که پیراهن علی قربانی از تنش در آمد ولی داور از ۱۰ متری این پنالتی را ندید. به داور هم گفتم پنالتی صد درصد را نگرفتید. وقتی این پنالتی به ناحق گرفته نشود، جریان بازی عوض می شود و استقلال خوزستان بالاتر می آید. در نیمه دوم هم روی شهباززاده صد درصد پنالتی صورت گرفت. سجاد یک ثانیه دیرتر به زمین افتاد و به ناحق کارت گرفت. نگران هستم اتفاقات هفته گذشته روی تیم ما اثر بگذارد. اگر شما جای من باشید و اتفاقات هفته گذشته و دو پنالتی را نگاه کنید، شما هم نگران می شدید.

منصوریان تاکید کرد: کمک داور هم می توانست این پنالتی بخصوص پنالتی اول را ببیند. روی این قسمت به داوری اعتراض داریم. یکی دو موقعیت خوب دیگر هم به دست آوردیم. بهترین پیغام بازی، دیدار مالکانه بود ولی در ضربات آخر بی دقت بودیم، هم داور پنالتی نگرفت و هم روی ضربه غفوری می توانستیم به گل برسیم. از عملکرد مالکانه تیمم رضایت دارم ولی باید این عملکرد به گل تبدیل شود. به تیم عبدالله ویسی هم به هر راهی که امتیاز گرفت، تبریک می گویم. سال گذشته هم تجربه مشابهی همانند اکبر میثاقیان داشتیم.

وی در پاسخ به این سئوال که چقدر زمان نیاز دارد به ترکیب ثابت تیمش برسد؟ خطاب به خبرنگاری که این سئوال را پرسیده بود، گفت: من شما را اولین بار در نشست خبری می بینم. ما در استقلال ترکیب ثابت نداریم. سال گذشته هم همینطور بود. ترکیب ثابت اگر باشد، شما نیمی از تیمت را نداری و نیمکتت سبک و بی وزن است. ترکیب ما اینطور نیست که چون این ۱۱ نفر بازی کرده اند، در بازی بعد هم باشند. هر مربی اعتقاد خودش را دارد. ما به ساختار کلی نیاز داریم تا ترکیب ثابت. ساختار کلی هم تعریفش مشخص است. در پس یک اشتباه غلط داور این سئوال پیش می آید که چرا اینطور یا آنطور شد. اگر پنالتی ما اعلام می شد، دلیل نداشت استقلال خوزستان دوام بیاورد. اعتقاد دارم باید تا پایان فصل ۲۰ نفر را کنار تیم به صورت آماده داشته باشیم.

سرمربی استقلال درباره تغییر ترکیب تیمش و حضور غفوری به جای حیدری گفت: دو روز پیش در تمرین خسرو حرکتی کرد و از کنار زمین پایش لغزید و روی کشاله اش نا اطمینان بودیم. به خسرو هم گفتیم نمی خواهیم اتفاقی رخ بدهد که بلندمدت او را از دست بدهیم. برای همین وقتی رفتیم داخل زمین، غفوری هم گرم کرد. احساس کردیم شاید شرایط برای حیدری سخت شود و مبادا مصدومیتش طولانی شود. از عملکرد غفوری راضی هستیم. اینکه دفاع راست ما دو بار با دروازه حریف تک به تک شود، یعنی روز خوبی داشته است.

منصوریان درباره عملکرد مجتبی جباری گفت: جباری بعد از ۴ سال بازگشت و نیازی نیست درباره اش صحبت کنم. وقتی جباری وارد استادیوم شد، هواداران این بازیکن را به خوبی پذیرفتند. اگر بخواهم سه هافبک فوق العاده فوتبال ایران طی ۱۰ سال گذشته را نام ببرم، ایمان مبعلی، جباری و محرم نویدکیا هستند. جباری یکی از فوق ستاره های فوتبال ایران بوده است. او این پتانسیل را دارد که در طول فصل بیشتر به ما کمک کند.

وی در پایان در خصوص عملکرد مهدی قائدی و اولین حضورش در استقلال گفت: درباره مهدی قائدی هم باید بگویم او جوان کم سن و سالی است. برای همین بود که پافشاری می کردم این بازیکن را هرطور و با هر قیمتی که شده بخرند. باید از این بازیکن مراقبت کنیم. تمام اعضای کادر فنی و اعضای تیم از او مراقبت می کنیم. از خانواده قائدی خواستیم به تهران بیایند. باید در این بازیکن تغییراتی ایجاد کنیم و همچنین به فرم بدنی خوبی برسانیم. عملکرد قائدی فوق العاده خوب بود. همین مسئله کار ما را سخت می کند. مثل خیلی از ستاره ها که خیلی زود رشد می کنند و زود افت می کنند باید از او مراقبت کنیم. قائدی مورد علاقه تمام بازیکنان تیم هم هست و همه به عنوان برادر کوچک به او نگاه می کنند. ما همبه چشم پسر خانواده خودمان به او نگاه می کنیم. قائدی از پسر خودم چند ماه کوچکتر است. این بازیکن امروز خوب شروع کرد. استقلال و پرسپولیس این خاصیت را دارد که ظرف ۲۰ دقیقه در دل هواداران جای بگیرید.