شدت ابتلا به ایدز با شمار پلاکت های خون مرتبط است

یه گزارش خبرگزاری مهر، آخرین مطالعات حاکی است بین میزان پلاکت خون و درجه ابتلا به زوال مغز رابطه مستقیم برقرار است.

تیمی متشکل از محققان چندین مرکز به همراه محققان جان هاپکینز برای مدت 6 سال به بررسی 101 بیمار مبتلا به بیماری ایدز در مراحل پیشرفته با شمارش سلول های CD4 کمتر از 200 پرداختند.

این مطالعه نشان داد که تعداد پلاکت ها در مقایسه با تعداد گلبول های سفید thelper با شاخص cd4 در پیش بینی ابتلا به زوال مغز و شروع درمان های HAART بسیار حساس تر است.

بر اساس آخرین گزارشات انجم نورولوژی آمریکا نزدیک به دو سوم از بیمارن آلوده به ویروس ایدز به نوع حاد زوال مغز یا دمانس مبتلا می شوند.

بر اساس گزارش emedicine، ابتلا به دمانس در بیماران مبتلا به ایدز نشانه وخیم بودن وضع بیمار است.

بیشترین تاثیر این مطالعه در کشورهای در حال توسعه است. در این کشورها پروتکل درمانی HAART تنها زمانی اجرا می شود که سطح گلبول های سفید thelper با شاخص cd4 به کمتر از 200 برسد.