ترافیک نیمه سنگین در شمال به جنوب هراز و محور جاجرود

سرهنگ سیاوش محبی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که برخی از مسافران بازگشت خود از سفر را آغاز کردند، اظهار داشت: مسیر شمال به جنوب محور هراز در برخی مقاطع دارای ترافیک نیمه سنگین است و این امر نشان می دهد که بازگشت ها آغاز شده است، در محدوه مشاء در محور هراز نیز ترافیک سنگین است.

وی اضافه کرد: همچنین ترافیک در محور قدیم بومهن- تهران در محدوده پل جاجرود در هر دو مسیر نیمه سنگین است، اما گره ترافیکی و توقف خودروها را مشاهده نمی کنیم.

رییس پلیس راه شرق استان تهران تردد خودروها در محور فیروزکوه را عادی و روان خواند و گفت: در محور امام رضا(ع) نیز تردد خودروها به طور عادی در جریان است.

وی از رانندگان خواست با صبر و حوصله اقدام به رانندگی کنند و از تعجیل و سرعت غیر مطمئن بپرهیزند.