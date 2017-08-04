آتش سوزی در مراتع شمال تهران/۲ هکتار از اراضی جنگلی سوهانک سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر جمعه حدود ۲ هکتار از مراتع جنگلی «سوهانک» دچار حریق شد که به سرعت یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات، آتش‌نشانی و عوامل شهرداری منطقه یک تهران در محل حاضر شده و به اطفاء حریق پرداختند.

بر اساس این گزارش، اطفاء این حریق گسترده در شهرستان شمیرانات بیش از ۲ ساعت به طول انجامید.

علت دقیق این آتش سوزی در دست بررسی است.

هنوز هیچ مقام رسمی در مورد میزان خسارت این حریق اظهار نظر نکرده است.

در یک ماه اخیر شاهد آتش سوزی های متعدد در پارک جنگلی لتیان و نیز منطقه سوهانک بوده ایم که در اثر این حریق ها بیش از ۶۰ هکتار از منابع طبیعی شهرستان شمیرانات در آتش سوخته است.

دلیل اغلب این حریق ها دلایل انسانی و بی دقتی گردشگرانی است که در این منطقه اقدام به روشن کردن آتش کرده اند.