استقلال دو امتیاز دیگر از دست داد/ منصوریان به قولش عمل نکرد

به گزارش خبرنگار مهر،تیم‌ فوتبال استقلال در دومین دیدار خود در لیگ برتر از ساعت ۲۱ امروز جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف استقلال خوزستان رفت که این بازی در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

علیرضا منصوریان که برای جبران شکست هفته اول انگیزه زیادی داشت، قرار بود تیمش را با ترکیب سید مهدی رحمتی، پژمان منتظری، مجید حسینی، میلاد زکی پور، خسرو حیدری، روزبه چشمی، امید نورافکن (۶۴ - مهدی قائدی)، سرور جباروف (۶۷ - مجتبی جباری)، داریوش شجاعیان، جابر انصاری (۷۷ - سجاد شهباززاده) و علی قربانی روانه میدان کند ولی یک اتفاق، ترکیب آبی پوشان را در دقیقه ۹۰ تغییر داد.

خسرو حیدری که در ترکیب اصلی استقلال قرار داشت، هنگام گرم کردن همراه سایر بازیکنان دچار مصدومیت شد و دقایقی پیش از شروع این مسابقه، از ترکیب استقلال خارج شد تا وریا غفوری دیگر مدافع استقلال جای حیدری را در ترکیب اصلی بگیرد.

استقلال در شرایطی در نیمه نخست مقابل هم نام اهوازی خود به تساوی بدون گل رسید که در این نیمه صاحب یکی دو موقعیت خوب گلزنی شد ولی این موقعیت ها از دست رفت.

در نیمه دوم شاگردان علیرضا منصوریان دامنه حملاتشان را برای گلزنی افزایش دادند. در همین ارتباط، منصوریان ابتدا مهدی قائدی مهاجم جوان تیمش را به جای امید نورافکن وارد زمین کرد تا تیمش هجومی تر به کار ادامه دهد. در ادامه، مجتبی جباری هم که چند سال از استقلال دور بود، به جای سرور جباروف به زمین آمد. این تعویض ها اثرش را در فشار حملات استقلال نشان داد و قائدی توانست سرعت بازی را در خط حمله آبی پوشان پایتخت افزایش بدهد.

منصوریان در دقیقه ۷۷ آخرین برگ هجومی تیمش را رو کرد و سجاد شهباززاده را به جای جابر انصاری وارد زمین کرد تا بتواند در دقایق باقی مانده، نتیجه بازی را به سود استقلال تهران عوض کند. استقلال در این دقایق بیشتر به بازی مستقیم روی آورد تا با استفاده از قدرت سر زنی شهباززاده و علی قربانی به گل برسد.

حملات استقلال در ۵ دقیقه پایانی با محوریت مهدی قائدی به اوج رسید و بازیکنان آبی پوش پایتخت، از راه های مختلف دروازه استقلال خوزستان را تحت فشار قرار داد. حتی در یک صحنه شهباززاده به صورت مشکوک در محوطه جریمه استقلال خوزستان سرنگون شد ولی داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

در نهایت بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا استقلال از دو بازی در لیگ فقط یک امتیاز گرفته باشد و علیرضا منصوریان به قولی که در نشست خبری داده بود - استقلال فوق العاده را خواهید دید - عمل نکرده باشد.