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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۲۰

در دیدار ظریف و همتای قزاق؛

ایران و قزاقستان درباره تقویت همکاری های بانکی گفتگو کردند

ایران و قزاقستان درباره تقویت همکاری های بانکی گفتگو کردند

وزیر خارجه کشورمان با همتای قزاقستانی خود در خصوص روابط دوجانبه، بویژه راههای توسعه و تقویت همکاری های بانکی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غیرت عبدالرحمانف وزیر امورخارجه قزاقستان در ملاقات با وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابراز خرسندی از حضور در کشورمان گفت: دولت قزاقستان علاقمند به توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران و اجرای توافقات بین دو کشور است.

وزیر امورخارجه کشورمان نیز  در این دیدار اظهار داشت: بعد از دیدار روسای جمهور دو کشور مناسبات فی مابین بیش از پیش افزایش یافت.

وزیر امور خارجه قزاقستان با تاکید بر همکاری در حوزه گردشگری گفت: ما علاقمند هستیم قدم های لازم را برای توسعه همکاری ها در این زمینه برداریم.

همچنین طرفین در خصوص روابط دوجانبه، بویژه راههای توسعه و تقویت همکاری های بانکی گفتگو کردند.

 تاکید بر همکاری در مجامع بین المللی و مبارزه مشترک با تروریست ها و تقویت روند آستانه در خصوص سوریه، همکاری های علمی و فناوری و مبارزه با ریزگردها و همکاری های ترانزیتی از دیگر محورهای دیدار محمد جواد ظریف و غیرت عبدالرحمانف بود.

کد مطلب 4050047

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