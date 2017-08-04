ایران و قزاقستان درباره تقویت همکاری های بانکی گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، غیرت عبدالرحمانف وزیر امورخارجه قزاقستان در ملاقات با وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابراز خرسندی از حضور در کشورمان گفت: دولت قزاقستان علاقمند به توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران و اجرای توافقات بین دو کشور است.

وزیر امورخارجه کشورمان نیز در این دیدار اظهار داشت: بعد از دیدار روسای جمهور دو کشور مناسبات فی مابین بیش از پیش افزایش یافت.

وزیر امور خارجه قزاقستان با تاکید بر همکاری در حوزه گردشگری گفت: ما علاقمند هستیم قدم های لازم را برای توسعه همکاری ها در این زمینه برداریم.

همچنین طرفین در خصوص روابط دوجانبه، بویژه راههای توسعه و تقویت همکاری های بانکی گفتگو کردند.

تاکید بر همکاری در مجامع بین المللی و مبارزه مشترک با تروریست ها و تقویت روند آستانه در خصوص سوریه، همکاری های علمی و فناوری و مبارزه با ریزگردها و همکاری های ترانزیتی از دیگر محورهای دیدار محمد جواد ظریف و غیرت عبدالرحمانف بود.