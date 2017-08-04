محدودیت های ترافیکی روز تحلیف اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حسین عابدی گفت: با توجه به برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه و حضور مقامات، سران و شخصیت های کشورهای خارجی در این مراسم از شهروندان درخواست می شود از سفرهای غیرضروری در سطح شهر پرهیز نمایند چرا که با توجه به شرایط امکان ایجاد محدودیت های ترافیکی در بعضی از معابر وجود خواهد داشت. به شهروندان توصیه می شود حتی الامکان از حمل و نقل عمومی برای تردد استفاده کنند.

جانشین پلیس راهور تهران افزود: با توجه به مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران که با حضور مقامات خارجی و داخلی برگزار می گردد ، تردد کلیه وسائل نقلیه سنگین و نیمه سنگین در روز شنبه ممنوع می باشد.

وی ادامه داد: همچنین در معابر مرکزی، شمالی و بزرگراهی تا ساعت ۲۴ روز شنبه محدودیت های تردد به صورت مقطعی اعمال می شود. از این رو به شهروندان عزیز توصیه می شود در صورت لزوم برای تردد از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

عابدی افزود: طرح ترافیک و زوج و فرد نیز در روز شنبه همانند گذشته به قوت خود باقیست.

وی درباره جزییات محدوده ترافیکی در پایتخت گفت: از ساعت ۱۴ محور غرب به شرق خیابان جمهوری از تقاطع استانبول محدودیت ایجاد خواهد شد و مسیر جایگزین فردوسی به شمال و خیابان انقلاب خواهد بود.

۲- از ساعت ۱۴ خیابان مجاهدین از تقاطع خیابان ایران به غرب محدودیت ایجاد خواهد شد و مسیر جایگزین خیابان زرین خامه خواهد بود.

۳- از ساعت ۱۴ شمال به جنوب خیابان ابن سینا در تقاطع فخر آباد محدودیت ایجاد خواهد شد و مسیر جایگزین خیابان شهید مشکی خواهد بود.

۴- جنوب به شمال خیابان دیالمه در خیابان امیر کبیر محدودیت ایجاد خواهد شد و مسیر جایگزین خیابان امیر کبیر به غرب خواهد بود.

۵- کلیه معابر منتهی به خیابان دیالمه و آجانلو از مسیر شرق به غرب از ساعت ۱۴۰۰ مسدود خواهد شد.

۶- تردد هر گونه خودرو و موتورسیکلت از ساعت ۱۴ در مسیر های اعلام ممنوع است.

۷- از ساعت ۲۰:۳۰ روز شنبه جنوب به شمال خیابان یمن مسدود و مسیر جایگزین چمران به غرب و کچویی خواهد بود.

۸- از ساعت ۲۰:۳۰ غرب به شرق رشیدالدین فضل الله از ابتدای خیابان جدید الاحداث (خیابان غربی پارکینگ طبقاتی نمایشگاه) مسدود و مسیر جایگزین چمران و کچویی خواهد بود.