به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (جمعه ۱۳ مرداد) با تان سری پاندیکار امین حاجی مولیا رئیس مجلس مالزی دیدار و گفت وگو کرد.

لاریجانی در این دیدار با بیان اینکه کشور مالزی جایگاه بسیار مهمی در جهان اسلام دارد، گفت: خوشبختانه دو کشور در مسائل مختلف دارای نظرات مشترک هستند.

وی با تقدیر از حضور پررنگ کشور مالزی در کنفرانس اخیر فلسطین در تهران افزود: تمام کشورها باید به مسئله فلسطین حساس بوده و به آن توجه کنند، به ویژه اخیرا که رژیم صهیونیستی محدودیت هایی را برای نمازگزاران مسجدالاقصی ایجاد کرده و این رژیم به دنبال آن است تا بافت جمعیتی قدس را برهم بزند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه جمهوری اسلامی آمادگی لازم برای گسترش روابط و تعاملات در حوزه انرژی و تکنولوژی های نو را دارد، تصریح کرد: قطعا سفر هیات پارلمانی مالزی به تهران در گسترش روابط تجاری دو کشور گام مهمی محسوب می شود، از این رو توجه به این مسائل به ویژه انجام گفت وگوهای تخصصی در زمینه انرژی مثبت است.

لاریجانی ادامه داد: خوشبختانه پس از توافق هسته ای زمینه های خوبی برای همکاری و سرمایه گذاری فراهم شد و در این میان برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی فعالیت تجاری خود را با جمهوری اسلامی گسترش دادند و ما در این عرصه علاقه مند به تقویت همکاری با کشورهای اسلامی به ویژه مالزی هستیم.

وی با اشاره به بحران های تروریستی و امنیتی در منطقه گفت: در شرایط کنونی منطقه دچار یک آشفتگی از نظر امنیتی است و در این عرصه برخی کشورها نمی گذارند که این معضل حل شود. البته در ظاهر شعارهایی برای مبارزه می دهند اما در باطن به تروریست ها کمک می کنند، از این رو کشورهای مستقل و صلح طلبی مانند مالزی می توانند در حل این مشکلات اثرگذار باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه با وجود همه مشکلات امنیتی و تروریستی در منطقه، جمهوری اسلامی ایران از یک امنیت پایدار برخوردار است که از این فرصت می توان برای گسترش سرمایه گذاری ها استفاده کرد.

رئیس مجلس مالزی: مالزی در مسائل جهان اسلام در کنار ایران است

در این دیدار تان سری پاندیکار امین حاجی مولیا رئیس مجلس مالزی با اشاره به روابط گسترده و مثبت ایران و مالزی گفت: کشور مالزی همواره در مسائل مختلف از جمله موضوع فلسطین و موضوعات جهان اسلام در کنار ایران بوده است.

وی بر لزوم گسترش روابط و همکاری ها به ویژه در حوزه انرژی تاکید کرد و افزود: در این رابطه باید گفت وگوهای تخصصی و فنی میان دو کشور صورت گیرد.

رئیس مجلس مالزی با اشاره به وجود مشکلات و بحران های امنیتی در منطقه و حتی در برخی نقاط کشور مالزی گفت: قطعاً کشورهای منطقه باید برای حل این بحران ها، با یکدیگر همکاری داشته باشند.