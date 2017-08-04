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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۱۴

شهردار مشهد خبر داد؛

تسهیل دسترسی زائران اسکان یافته درزائرشهر رضوی به حرم امام رضا(ع)

تسهیل دسترسی زائران اسکان یافته درزائرشهر رضوی به حرم امام رضا(ع)

مشهد-شهردار مشهد گفت: مدیریت شهری شرایط دسترسی زائران اسکان یافته در زائرشهر رضوی به حرم مطهر امام رضا(ع) را تسهیل می کند.

سید صولت مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار کرد: بسیار خوشحالیم که با همت آستان قدس رضوی امروز شاهد آغاز بهره برداری از فاز نخست پروژه زائرشهر رضوی هستیم. 

وی افزود: بهره برداری از این پروژه عظیم در حقیقت بسترسازی برای تشرف زائران بی بضاعت و کم بضاعت به حرم مطهر رضوی است که امیدواریم بستری برای اقدامات گسترده در جهت خدمت به زائران باشد. 

شهردار مشهد خاطرنشان کرد: شهرداری مشهد در راستای ارائه خدمت شایسته به زائران کم برخوردار و تسریع در اجرای پروژه زائرشهر رضوی در صدور پروانه ساختمانی و تغییر کاربری زمین مورد نظر عنایت داشته است. 

وی با بیان اینکه خدمت به زائران بارگاه منور رضوی جزو اولویت ها به شمار می رود، گفت: با تلاش های همکاران بنده در مدیریت شهری، شرایط برای تشرف زائران اسکان یافته در زائرشهر رضوی به حرم مطهر امام رضا(ع) فراهم می شود.

کد مطلب 4050057

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