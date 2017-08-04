تسهیل دسترسی زائران اسکان یافته درزائرشهر رضوی به حرم امام رضا(ع)

سید صولت مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار کرد: بسیار خوشحالیم که با همت آستان قدس رضوی امروز شاهد آغاز بهره برداری از فاز نخست پروژه زائرشهر رضوی هستیم.

وی افزود: بهره برداری از این پروژه عظیم در حقیقت بسترسازی برای تشرف زائران بی بضاعت و کم بضاعت به حرم مطهر رضوی است که امیدواریم بستری برای اقدامات گسترده در جهت خدمت به زائران باشد.

شهردار مشهد خاطرنشان کرد: شهرداری مشهد در راستای ارائه خدمت شایسته به زائران کم برخوردار و تسریع در اجرای پروژه زائرشهر رضوی در صدور پروانه ساختمانی و تغییر کاربری زمین مورد نظر عنایت داشته است.

وی با بیان اینکه خدمت به زائران بارگاه منور رضوی جزو اولویت ها به شمار می رود، گفت: با تلاش های همکاران بنده در مدیریت شهری، شرایط برای تشرف زائران اسکان یافته در زائرشهر رضوی به حرم مطهر امام رضا(ع) فراهم می شود.