کره جنوبی علاقه مندبه شرکت درپروژه های برنامه ششم توسعه ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امشب (جمعه 13 مرداد) در کنفرانس مشترک خبری با چانگ سی کیون رئیس مجلس کره جنوبی گفت: هیات پارلمانی کره جنوبی به ریاست آقای سی کیون با هدف انجام مذاکرات و گفت وگوهای دوجانبه و همچنین حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور به تهران سفر کرد، در اینجا باید از ایشان برای سفر به ایران تشکر کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه گفت وگوهای خوبی در رابطه با روابط پارلمانی دو کشور ایران و کره جنوبی و همچنین توسعه روابط اقتصادی دو کشور صورت گرفت. البته در سفری که اخیراً به این کشور برای شرکت در اجلاس اوراسیا داشتم، مباحث و گفت وگوهای خوبی در زمینه همکاری های دوجانبه دو کشور صورت گرفت و اولویت های ما برای سرمایه گذاری کره در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در اینجا باید از رئیس مجلس کره جنوبی بخاطر پیگیری و پیشبرد مسائل مطرح شده فیمابین تشکر کنم و هم اکنون در موقعیت بهتری برای سرمایه گذاری هستیم، از این رو زمینه های لازم برای همکاری های بانکی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد در حال فراهم شدن است.

لاریجانی افزود: ایران علاقه مند به تسریع در پیشبرد همکاری با کشور کره جنوبی در بخش های اولویت دار به ویژه در زمینه انرژی، حمل و نقل، محیط زیست و تکنولوژی های نو است. در اینجا باید از سفر رئیس مجلس کره جنوبی و هیات همراه به ایران تشکر کنم و امیدوارم این همکاری های پارلمانی زمینه بهتری را برای گسترش روابط ملت ها و دولت های این دو کشور فراهم کند.

کره جنوبی علاقه مند به شرکت در پروژه های سرمایه گذاری برنامه ششم توسعه ایران است

در ادامه این نشست خبری چانگ سی کیون رئیس مجلس کره جنوبی گفت: هیات پارلمانی کره جنوبی به دعوت لاریجانی رئیس جلس شورای اسلامی برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور به تهران سفر کرده است.

وی ادامه داد: در ماه گذشته در حاشیه دومین کنفرانس مجالس اوراسیا مذاکرات خوبی با لاریجانی در رابطه با همکاری های دوجانبه ایران و کره جنوبی صورت گرفت و امروز نیز این مسائل مورد بحث و بررسی و پیگیری قرار گرفت.

چانگ سی کیون با بیان اینکه کره جنوبی علاقه مند به مشارکت در محورها و پروژه های سرمایه گذاری مرتبط با برنامه ششم توسعه ایران است، گفت: خوشبختانه در سال های گذشته در زمینه های مختلف به ویژه حوزه انرژی و ساخت و ساز همکاری های خوبی میان دو کشور انجام شده و ما به دنبال توسعه ارتباطات و همکاری ها در حوزه فناوری اطلاعات یا ICT هستیم.

رئیس مجلس کره جنوبی ادامه داد: یکی از مسائل کنونی در رابطه با توسعه همکاری های دوجانبه ایران و کره جنوبی موضوعات بانکی است. خوشبختانه پیشرفت های خوبی در موضوعات و مباحث مطرح شده در یک ماه اخیر صورت گرفته است و باید تلاش شود تا مشکلات باقیمانده در این حوزه حل شود.

وی با بیان اینکه دولت جدید کره جنوبی معتقد به گسترش همکاری های مشترک و دوجانبه با ایران است، گفت: برای توسعه همکاری ها میان ایران و کره جنوبی، دولت ها و پارلمان های دو کشور باید نقش مهمی ایفا کند.