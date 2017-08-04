بازدید نماینده ولی فقیه از هتل محل اقامت زائران در مدینه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر در این بازدید از نزدیک با زائران کشورمان و نیز مسئولان و مدیران و کارگزاران حج که در خدمت زائران هستند؛ در فضایی گرم و صمیمی دیدار و احوالپرسی کرد.

سرپرست زائران ایرانی خانه خدا در این بازدید به هتل «گلدن تولیب» واقع در نزدیکی مرقد نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) رفت.

در بازدید سرپرست حجاج ایرانی از کاروان های مستقر در هتل یادشده؛‌ جمعی از مسئولان بعثه و ستاد مدینه ؛‌حجت الاسلام قاضی عسکر را همراهی می کردند و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هر از چندگاهی توصیه ها و تذکراتی را به مسئولان گوشزد می کرد.

مهدی فیروزپور مدیر مجموعه هتل که هماهنگی های لازم بین مدیران کاروان ها و مسئولان هتل و فراهم کردن زمینه آسایش زائران را برعهده دارد؛ گفت:‌ حضور نماینده ولی فقیه و سرپرست زائران ایرانی بیت الله الحرام در جمع زائران و برخورد پرمهر و عطوفت ایشان با زائران و خدمتگزاران ضیوف الرحمن موجب دلگرمی همه ماست.

وی گفت:‌ به نمایندگی از زائران ایرانی از شما درخواست می کنم که سلام ما را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی برسانید و شما به عنوان نماینده مقام معظم رهبری بدانید که زائران ایرانی همگی سفیران ملت قهرمان و ایران اسلامی و سرافراز هستند.

ارائه آموزش های بیشتر بهداشتی به زائران به ویژه زائران با سن بالا ؛ پرهیز از اسراف در پذیرایی زائران ؛ پرهیز از توزیع نوشابه به زائران به دلیل مضرات و قند بالا و... از دیگر مواردی بود که زائران در فضایی صمیمانه و هنگام بازدید نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با ایشان درمیان گذاشتند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز با رویی گشاده و صبر و حوصله درخواست ها و پیشنهادات مطرح شده از سوی زائران را استماع کرد و به آن توصیه کرد حتما پیشنهادات و نظرات خود را مکتوب در اختیار مسئولان و خدمتگزاران حج قرار دهند تا زمینه وامکان ارایه خدمات بهتر و شایسته تر به زائران فراهم شود.

حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر همچنین در بازدیدی از اشپزخانه هتل به فعالان در این بخش خداقوت و خسته نباشید گفت و اظهارداشت :‌ طبخ غذا و توزیع آن در هوای گرم مدینه قطعا سخت و طاقت فرساست و قطعا شما در ثواب حج و زیارت زائران شریک هستید.

یادآور می شود در هتل «گلدن تولیب»بیش از ۹۸۰ زائر از ۷ کاروان از استان های تهران؛‌ همدان ؛ لرستان؛‌ آذربایجان شرقی و استان مرکزی مستقر هستند.

در جریان بازدید سرپرست زائران ایرانی خانه خدا از هتل محل اقامت زائران کشورمان ؛ "‌اکبر رضایی " رییس ستاد مدینه ؛ حجت الاسلام سید جواد مظلومی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری ؛ مهران فرشید مدیرکل حج و زیارت استان تهران وجمعی از مدیران و مسئولان و کارگزاران حج حضور داشتند.