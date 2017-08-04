حدادی در گروه A نهم شد/ چشم انتظار پرتاب حریفان برای صعود!

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره رقابت های دو و میدانی قهرمانی جهان از امشب در ورزشگاه لندن آغاز شد. تیم ملی ایران نیز با ترکیب احسان حدادی (پرتاب دیسک)، حسن تفتیان (۱۰۰ متر) و حسین کیهانی (۳۰۰۰ متر بامانع) در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

در نخستین روز از رقابت کاروان ایران، احسان حدادی در پرتاب دیسک در گروه A رقابتها با ثبت رکورد ۶۳.۰۳ متر در جایگاه نهم گروه خود قرار گرفت. با این حساب صعود حدادی به فینال به شرایط رکوردهای گروه B بستگی دارد.

رقابت تفتیان در دوی ١٠٠ متر نیز ازدقایقی دیگر آغاز می شود.