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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۵۷

مقدماتی دوومیدانی قهرمانی جهان؛

حدادی در گروه A نهم شد/ چشم انتظار پرتاب حریفان برای صعود!

حدادی در گروه A نهم شد/ چشم انتظار پرتاب حریفان برای صعود!

احسان حدادی با قرار گرفتن در رده نهم گروه A مقدماتی پرتاب دیسک مسابقات جهانی، برای صعود به مرحله فینال چشم انتظار رکورد پرتابگران گروه B است.

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره رقابت های دو و میدانی قهرمانی جهان از امشب در ورزشگاه لندن آغاز شد. تیم ملی ایران نیز با ترکیب احسان حدادی (پرتاب دیسک)، حسن تفتیان (۱۰۰ متر) و حسین کیهانی (۳۰۰۰ متر بامانع) در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

در نخستین روز از رقابت کاروان ایران، احسان حدادی در پرتاب دیسک در گروه A رقابتها با ثبت رکورد ۶۳.۰۳ متر در جایگاه نهم گروه خود قرار گرفت. با این حساب صعود حدادی به فینال به شرایط رکوردهای گروه B بستگی دارد.

رقابت تفتیان در دوی ١٠٠ متر نیز ازدقایقی دیگر آغاز می شود.

کد مطلب 4050066

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