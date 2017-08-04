هواداران استقلال صبور باشند/ دو پنالتی ما دیده نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری پس از تساوی بدون گل استقلال تهران برابر استقلال خوزستان در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی از خود ارائه کردیم و می توانستیم برنده این بازی باشیم. چند موقعیت مسلم گلزنی با بدشانسی از بین رفت و دو پنالتی ما هم دیده نشد.

وی تأکید کرد: استقلال صنعتی بیشتر تدافعی بازی کرد و به دنبال کسب یک امتیاز بود و حتی اعضای این تیم در پایان بازی نیز بسیار خوشحال بودند.

جباری در پاسخ به این سوال که آیا لیگ ایران تغییر محسوسی داشته است یا خیر؟ افزود: نمی توانم بگویم تغییر بسیار زیاد نسبت به چهار سال پیش که فوتبال ایران را ترک کردم تغییر چندانی ندیدم اما امیدوارم در لیگ هفدهم شاهد رشد و شکوفایی فوتبالمان باشیم.

وی در پاسخ به این سئوال که انتظار هواداران از استقلال بالاست و مساوی برای آنها خوشایند نیست، گفت: این طبیعت فوتبال است که همه هواداران دوست دارند تیم محبوبشان پیروز شود ما هم تلاش می کنیم در بازی های آینده به برد برسیم. فکر می کنم اگر بتوانیم در دقایق ابتدایی دروازه حریف را باز کنیم موفق تر خواهیم بود.

هافبک استقلال در خصوص اعتراض برخی هواداران به سرمربی تیم نیز اظهار داشت: آنها باید صبور باشند زمان زیادی تا پایان لیگ مانده است و مطمئن باشند هرچه از زمان بازی ها بگذرد تیم ما بهتر خواهد شد.

وی در خصوص شرایط بدنی خود نیز تصریح کرد: خوشبختانه تمرین های خوبی انجام دادم، سرحال هستم و با تشخیص کادر فنی هر زمان که وارد زمین شوم تمام تلاش خود را به کار می بندم تا برای تیمم موفق باشم.

جباری در خصوص حمایت هوادارن از او و تشویق شدنش گفت: هواداران همیشه به من لطف دارند و من مدیون آنها هستم و تلاش می کنم تا با بازی های خوبی که انجام می دهم باعث خوشحال کردن دل آنها شوم.