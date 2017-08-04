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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۵۷

در گفتگو با مهر؛

حریق مراتع شمال تهران خسارتی نداشت/عامل انسانی سبب حریق مراتع

حریق مراتع شمال تهران خسارتی نداشت/عامل انسانی سبب حریق مراتع

شمیرانات- فرماندار شمیرانات گفت: حریق در مراتع شمال تهران هیچ خسارتی نداشت و عامل این آتشسوزی را عامل انسانی دانست.

عزت الله خان محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که حریق در مراتع شمال تهران و اراضی جنگلی «سوهانک»  به سرعت و در کوتاهترین زمان ممکن خاموش شد، اظهار داشت: این حریق بسیار خفیف و در سطح اندک بوده است.

وی با بیان اینکه این حریق در بخشی از مراتع و علف زارها رخ داده و خسارتی نیز نداشته است گفت: تنها تعداد ۴ الی ۵ درخت دچار حریق و سوختگی شد ولی عمده این حریق موجب سوختگی مراتع و شاخه های خشک شده است.

خان محمدی در مورد علت حادثه اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد که عامل انسانی و بی دقتی در جمع آوری مواد آتش زا از منطقه توسط گردش گران سبب ایجاد این حریق شده بود.

وی با رد برخی اظهارات در خصوص آسیب دیدن جنگل های این منطقه گفت: این حریق تنها در سطح مراتع بود و آسیبی به جنگل های منطقه نرسانده است.

کد مطلب 4050080

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