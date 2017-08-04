نماینده ایران در دوی ١٠٠ متر طلایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، محمدی با زمان ۱۱ ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه از خط پایان گذشت و صاحب مدال طلا شد.

در این بخش از مسابقات دونده ای از جاماییکا هم با همین زمان به مدال نقره رسید. همچنین مدال برنز به دونده ای برزیل با زمان ۱۱ ثانیه و ۳۷ صدم ثانیه رسید.

پیش از این محمدحسن میرزایی در پرتاب دیسک با رکورد ۲۵ متر و ۹۷ سانتیمتر صاحب اولین نشان طلای ایران شده بود.

عارف بهاروند و اشکان چراغی در روز نخست رقابت های پارا دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان به ترتیب به دو مدال نقره و برنز دست پیدا کرده بودند.

این رقابت ها از روز پنجشنبه با حضور ۲۷۵ ورزشکار از ۴۱ کشور جهان در شهر نوتویل سوییس آغاز شده است.

ایران با ۲۴ دو و میدانی کار در این رقابت ها حضور پیدا کرده است.