مسئول آمریکایی: همچنان حدود دو هزار داعشی در رقه سوریه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، برت مک گورک نماینده ویژه آمریکا در ائتلاف بین المللی ضد داعش به خبرنگاران گفت: تروریست های داعش در رقه برای بقای خود تا آخرین ساختمان خواهند جنگید و برآورد ما این است که حدود دو هزار داعش همچنان در این شهر حضور دارند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که نیروهای ارتش سوریه تعدادی از مناطق، روستاها و شهرک های حومه جنوبی رقه را از اشغال تروریست ها آزاد کردند.

همچنین یگان هایی از ارتش سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی طی هفته های اخیر توانستند چند میدان نفتی و گازی را در حومه جنوبی استان رقه از دست داعش آزاد کنند.

پیشروی های تازه ارتش سوریه در عملیات آزادسازی الرقه و دیرالزور و شکست و عقب نشینی تروریست ها از این شهرها، از دید برخی رسانه های عربی نقطه اوج فرایند سقوط و نابودی داعش در این کشور است و برگ های برنده نظام سوریه را جهت هرگونه مذاکره برای آینده افزایش خواهد داد.

گفتنی است سوریه از مارس (اسفند) ۲۰۱۱ تاکنون با بحران ورود تروریست های خارجی به این کشور مواجه است.