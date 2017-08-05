به گزارش خبرنگار مهر، گروه «دست افشان» به سرپرستی زهره عشقی، همراهی محمد معتمدی و نابینایان و کم بینایان کاشان، ساعت ۱۰ صبح بیستم مرداد ماه در تالار وحدت کنسرت خیریه ای را برگزار می کند.

در توضیح این کنسرت آمده است: «جامعه نابینایان و کم بینایان کاشان به شماره ثبت ۳۳۰ در سال ۸۳ با مجوز رسمی از وزارت کشور فعالیت خود را آغاز نموده و هم اکنون ۶۲۰ نفر عضو در گروه های سنی تحصیلی و معیشتی متفاوت از محل همیاری و همدلی خیَرین بزرگوار از خدمات متنوع این جامه بهره مند می شوند.

از آنجایی که این موسسه از هیچ گونه پشتوانه درآمد ثابت (دولتی یا غیر دولتی) بهره مند نیست پیوسته جهت جبران کسری اعتبارات خویش با مدد گرفتن از گروه های مختلف اجتماعی از جمله هنرمندان اقدام به برگزاری برنامه های متنوعی می نماید که کنسرت هم آوایی گروه «دست افشان» با نابینایان و کم بینایان کاشان با همکاری محمد معتمدی از جمله آنها است.

امید است با لطف خدا و همراهی هنردوستان نیک اندیش، این کنسرت، نتایج معنوی و مادی درخور توجهی برای این جامعه رقم زده و مسیر تحقق اهداف مورد نظر این مجموعه را هموار سازد. به افتخار این هم صدایی همراهمان باشید.»