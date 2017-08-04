چین عبور و مرور کشتی های غیرنظامی را در دریای زرد ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پیش از برگزاری رزمایش های سه روزه دریایی چین در مجاورت سواحل کره شمالی، پکن با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که ورود کشتی های غیرنظامی به منطقه ای در دریای زرد- منطقه ای به وسعت ویرجینیای غربی در آمریکا- ممنوع است.

گفتنی است که چین اواخر ماه ژوئیه در منطقه مذکور رزمایش نظامی مشابهی برگزار کرد.

در اطلاعیه دولت پکن آمده است که این رزمایش های نظامی در فاصله ساعت ۶ صبح روز شنبه پنجم آگوست (۱۴ مرداد) تا ۶ بعدازظهر روز سه شنبه هشتم آگوست (۱۷ مرداد) برگزار خواهد شد و شامل «عملیاتهای بزرگ نظامی» خواهد بود.

طبق اظهارات تحلیلگران محلی، زمان بندی و انتخاب محل برگزاری این رزمایشهای نظامی بیشتر با هدف به رخ کشیدن قدرت منطقه ای چین صورت می گیرد تا نیاز فوری این کشور به آزمایش سخت افزار جدید.

یکی دیگر از دلایل احتمالی برگزاری این رزمایش های نظامی، ارسال این پیام به پیونگ یانگ است که تا حدودی از فعالیتهای تنش زای خود بکاهد؛ به ویژه آنکه کره شمالی به تازگی موشک بالستیکی پرتاب کرده است که گفته می شود از توان ضربه زدن به خاک اصلی آمریکا برخوردار است.

این در حالی است که اظهارات مقامات کره شمالی طی روزهای اخیر همچنان خصمانه بوده و این کشور به واشنگتن در مورد تلاش برای محدودساختن برنامه موشکی و هسته ای خود اخطار کرده است.

لازم به ذکر است که رزمایش های دریایی چین در حالی برگزار می شود که وزرای خارجه آمریکا، چین و روسیه در جریان یک همایش با حضور دیپلماتهای برجسته سازمان «آسه آن» با یکدیگر دیدار می کنند.

محور گفتگوهای آنها احتمالاً وضع تحریم های جدید علیه کره شمالی به دلیل آزمایشهای موشکی این کشور، تنش موجود میان واشنگتن و پکن بر سر تجارت و همچنین استقرار سامانه پدافند موشکی آمریکا- موسوم به تاد- در خاک کره جنوبی خواهد بود.

افزون بر این، قدرت و توان رو به رشد نیروی دریایی چین احتمالاً یکی دیگر از محورهای گفتگو خواهد بود؛ به ویژه با توجه به تمایل پکن به کنترل آبراههای مهم در دریای چین جنوبی که حتی دولت پیشین آمریکا- باراک اوباما- را نیز نگران ساخته بود.