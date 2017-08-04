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۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۳:۳۶

برای شرکت در مراسم تحلیف؛

مقامات کوبا، اروگوئه و کامرون وارد تهران شدند

مقامات کوبا، اروگوئه و کامرون وارد تهران شدند

«اولیسس روسالس دل تورو» معاون رئیس جمهور کوبا به عنوان نماینده این کشور به منظور شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان وارد فرودگاه امام خمینی (ره) تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، «اولیسس روسالس دل تورو» پس از وارد به فرودگاه امام خمینی (ره) تهران، مورد استقبال محمد کشاورزاده مدیرکل آمریکای وزارت خارجه قرار گرفت.

همچنین علاوه بر معاون رئیس جمهور کوبا، فرستاده ویژه اروگوئه و رئیس مجلس سنای کامرون هم برای شرکت در مراسم تحلیف روحانی جمعه شب وارد تهران شدند.

«رافائل میچلینی» فرستاده ویژه اروگوئه نیز از دیگر مقاماتی بود که جمعه شب  برای شرکت در مراسم تحلیف روحانی وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد.

همچنین «مارسل نیات انجفنجی» رئیس مجلس سنای کامرون ساعاتی پیش برای شرکت در این مراسم وارد تهران شده است.

کد مطلب 4050119

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