مقامات کوبا، اروگوئه و کامرون وارد تهران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، «اولیسس روسالس دل تورو» پس از وارد به فرودگاه امام خمینی (ره) تهران، مورد استقبال محمد کشاورزاده مدیرکل آمریکای وزارت خارجه قرار گرفت.

همچنین علاوه بر معاون رئیس جمهور کوبا، فرستاده ویژه اروگوئه و رئیس مجلس سنای کامرون هم برای شرکت در مراسم تحلیف روحانی جمعه شب وارد تهران شدند.

«رافائل میچلینی» فرستاده ویژه اروگوئه نیز از دیگر مقاماتی بود که جمعه شب برای شرکت در مراسم تحلیف روحانی وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد.



همچنین «مارسل نیات انجفنجی» رئیس مجلس سنای کامرون ساعاتی پیش برای شرکت در این مراسم وارد تهران شده است.