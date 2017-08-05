۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۴:۵۸

به دلیل دغدغه های سایبری؛

ارتش آمریکا استفاده از پهپادهای ساخت چین را متوقف کرد

ارتش آمریکا به دلیل «ضعف و آسیب پذیری سایبری» موجود در پهپادهای ساخت چین، دستور توقف استفاده از این محصول را صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش آمریکا به دلیل «ضعف و آسیب پذیری سایبری» موجود در پهپادهای ساخت شرکت تولیدکننده فناوری «SZ DJI» چین، دستور توقف استفاده از این محصول را صادر کرد.

این دستور ارتش آمریکا که روز دوم آگوست صادر شده، شامل تمامی پهپادهای DJI و سیستمهایی که از قطعات یا نرم افزار DJI استفاده می کنند، می شود.

این دستور اعضای ارتش آمریکا را به «قطع استفاده و یا عدم نصب تمامی اپلیکیشن های DJI، برداشتن تمام باتریها و یا حافظه مرتبط» ملزم می نماید.

طبق این دستور صادره، پهپادهای DJI تاکنون بطور گسترده ای توسط ارتش آمریکا مورد استفاده قرار گرفته اند.

در مقابل، شرکت دی جی آی در بیانیه ای اعلام کرد که «از محدودیت اعمالی ارتش آمریکا بر پهپادهای DJI که بدون مشورت با ما صورت گرفته است، غافلگیر و نا امید شدیم».

